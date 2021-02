A járvány miatti szigorú korlátozások okán hosszú szünetre kényszerült a kovásznai Pokolsár Színjátszó Társulat. Nemrég ez végre megtört, az amatőr színjátszók három alkalommal is színpadra léphettek. Előbb meghívott közönség – lényegében a hozzátartozók, közeli ismerősök – jelenlétében tartották Molnár Ferenc A doktor úr című darabjának nyilvános próbáját. Szombaton és vasárnap a tágabb közönség is élvezhette a sajátos humorú darab előadását. A közeljövőben kiszállásokra készülnek, legalábbis, ha engedik a járványügyi előírások – tudtuk meg Berecki Árpádtól, a Pokolsár Egyesület elnökétől.

A doktor úr című előadás már tavaly tavasszal elkészült. Három bejárató fellépést is tartottak, Pákéban, Barátoson és Páván, a Covid-járvány miatt azonban a kovásznai bemutatóra már nem kerülhetett sor. Őszre halasztották az újabb fellépéseket, akkor azonban a tervezett három előadásnak objektív okok miatt kellett elmaradnia. Idénre turnékat terveznek, el szeretnének jutni Hunyad megyébe, Lupénybe és Felvincre is. Háromszéken legközelebb Lemhényben mutatják be a darabot, február 13-án – számolt be Berecki.

A Pokolsár Színjátszó Társulat 2012-ben alakult, az amatőr színészek Gazda József nyugalmazott tanárt kérték fel a rendezői munkára. Az eddigi repertoárban Sütő András és Tamási Áron színjátékai szerepeltek, e téren is újdonság a Molnár Ferenc-darab.

A pangásos időszakban is dolgozott az egyesület. Saját alapokból, kétszázalékos adófelajánlásokból kamerát, laptopot vásároltak. Pályáztak a Bethlen Gábor Alapnál, az elnyert félmillió forintos támogatásból A3-as színes nyomtatót vettek. Ez nagy segítséget nyújt az egyesület által szervezett események – színielőadások, rendezvények és sportesemények – reklámanyagának nyomtatásánál. A kovásznai helyi tanácsnál ugyancsak sikeresen pályáztak, a támogatást most bemutatott előadásuk produkciós költségeire fordították – mondta el Berecki Árpád.