Régi-új rendőrparancsnok

Liviu Pampu-Romanescu személyében ismét új parancsnoka van a Kovászna megyei rendőr-főkapitányságnak, a frissítés megjelent a rendőrség honlapján is. A vezető tulajdonképpen nem új, már töltötte be a tisztséget, közben megbízatással átirányították az országos rendőr-főkapitányságra.

Liviu Pampu-Romanescu 2018. november 22-től versenyvizsgával töltötte be a háromszéki főkapitányi tisztséget, áthelyezése nyomán 2019. augusztus 12-i hatállyal Marius-Daniel Ivașcu kapott megbízatást a parancsnoki tisztségre. 2020. január 23-tól a teleormani Tudorel Pieleanu, utána tavaly májusában Lucian Trăistaru kapott megbízatást. Az utóbbi időszakban igen gyakran váltották a háromszéki parancsnokokat. Liviu Pampu-Romanescu elődje 2017. április 24-étől Eugen Palade volt, korábban 2017. február 1-jétől Marius-Daniel Ivașcu vezette az intézményt, mindkettő kinevezett főkapitányként. Korábbi parancsnokok: Silviu Stoenescu, Ion Popa, Ioan Aron, Corneliu Câmpeanu, Laurenţiu Tudoran, Constantin Scurtu, Marcel Stoica, Gheorghe Măgureanu. A 47 éves Liviu Pampu-Romanescu brassói bűnügyi rendőr, vezette a Brassó városi, majd a megyei bűnügyi rendőrséget és a bukaresti 5. kerületi rendőrséget, most az országos rendőr-főkapitányságról érkezett vissza. Február 3-ától tölti be ismét a Kovászna megyei rendőr-főkapitányság vezetői tisztjét. Helyettesei volt megbízott főkapitányok: Marius-Daniel Ivașcu és Lucian Trăistaru. (sz.)