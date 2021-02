Az éllovas CF Tuning és a második helyezett Ringispir is megnyerte mérkőzését, előbbi a The 5 Fighters, míg utóbbi a Backspin Effect együttesét győzte le a Kovászna megyei asztalitenisz-csapatbajnokság 13. fordulójában, így továbbra is megmaradt a pontegyenlőségük.