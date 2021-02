Először a koronavírus-járvány miatt elcsúsztatott idényrajt, aztán a bajnoki küzdelem és a címek bebiztosítása, majd Lewis Hamilton pozitív koronavírustesztje húzta el a tárgyalásokat. Bár a tavaly a hetedik vb-címét megnyerő brit a visszavonulás lehetőségét is lebegtette a november eleji Emilia Romagna Nagydíjat követően, ezután leginkább az jelentette a fő kérdést, mikor jelenthetik be a felek a hosszab­bítást.

A csapatfőnök, Toto Wolff és Hamilton is többször elmondta, egyelőre együtt képzelik el a jövőt, és utóbbi az idényzáró abu-dzabi GP után meg is erősítette, hogy tervei szerint 2021-ben is folytatja, hiszen úgy érzi, van még mit elérnie a gárdával a pályán és azon kívül is.

December közepén aztán az „ezüstnyilak” bejelentették, hogy Toto Wolff további három évig tölti be a csapatfőnöki posztot, és ezzel egy időben ellátja az ügyvezető igazgatói feladatokat is, ami előrevetítette Hamilton hosszabbítását, hiszen a brit többször kifejezte, mennyire fontos számára az osztrák jelenléte az istállónál.

Hamilton 266 nagydíjat teljesített eddig a királykategóriában, valamennyit Mercedes-motoros autóval. 2007-től 2012-ig a McLaren versenyzője volt, majd 2013-ban kezdte meg pályafutását a Mercedes színeiben, amellyel eddig 74 futamgyőzelmet, hat egyéni és hét konstruktőri világbajnoki címet, valamint megannyi sportági rekordot ért el. Az egyéves hosszabbítással eldőlt, hogy 2022-re mindkét Mercedes-ülés szabad még, ugyanis a múlt szezonban Valtteri Bottas szintén csak 2021-re kapott szerződést.