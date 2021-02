Jól halad az oltási kampány

Az INSCOP közvélemény-kutató intézet és a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem politika-közigazgatás és kommunikációtudományi karának tegnap ismertetett közös felméréséből kiderült, hogy a harminc év alattiaknál 42, a 60 év felettieknél pedig már 72 százalékos az oltási hajlandóság. Az oltást elutasítók csaknem fele állította, hogy döntése végleges. Több mint harminc százalékuk a mellékhatásoktól tartva, 27 százalékuk az oltóanyag hatékonyságát megkérdőjelezve, 15 százalékuk az immunizálással kapcsolatos információhiányra hivatkozva utasítja el az oltást, 13 százalékuk pedig nem hisz a SARS-CoV-2-vírus létezésében.

A napokban érkezik az országba a Pfizer BioNTech vakcina újabb szállítmánya, jelentette be tegnap Florin Cîţu kormányfő, hozzátéve, hogy a szállítmány késik, de mivel ezeket a második dózis beadására használják fel, nem lesznek csúszások emiatt az előjegyzésekben. „Ebben a hónapban közel 800 ezer dózis AstraZeneca oltás is érkezik. Február 10-étől kezdődően erre a vakcinára is elkezdjük az előjegyzéseket, és a teljes szállítmányt az első dózis beadására használjuk fel. Az AstraZeneca esetében ugyanis két hónappal az első dózis után kell beadni a második dózist. Ez tehát azt jelenti, hogy további 800 ezer személyt tudunk előjegyezni oltásra. A Bloomberg jelentése szerint globális szinten Románia tartja a 14. helyet az oltási kampányt illetően. Az oltási kampány nagyon jól halad, de természetesen vannak rövidtávú problémák, amelyek nem tőlünk függnek” – fejtette ki Florin Cîţu a Nemzeti Liberális Párt (PNL) végrehajtó bizottságának ülése előtt.

Eddig 891 348 személyt oltottak be Romániában, közülük 855 894-en kapták meg a Pfizer-BioNTech vakcináját (mindkét dózist), és 35 454 személy megkapta az első dózist a Moderna által kifejlesztett védőoltásból. Az oltáskampány kezdetétől összesen 2480 személynél jegyeztek kisebb allergiás reakciót a Pfizer-BioNTech és kilenc személynél a Moderna vakcina esetében.