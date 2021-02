Kétnyelvű tájékoztató táblákat követelnek

A többek között a helyes maszkviselésre és kézmosásra, a személyek közti másfél méter távolság betartására intő táblák csak román nyelven olvashatóak a magyar oktatási intézményekben. A diszkriminatív és egyoldalú tájékoztatásra egy szülő hívta fel a jogvédelmi szolgálat figyelmét. Kiemelve a COVID tájékoztató kampány hiányosságát közölte: a cél az kellene legyen, hogy a magyar gyermekek anyanyelvükön kapjanak közérthető információkat a járvánnyal kapcsolatos egészbiztonsági előírásokról.

Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője ezzel kapcsolatosan elmondta: „Örvendünk annak, hogy megkezdődik az iskola, de annak már kevésbé, hogy az oktatási minisztérium kizárólag román nyelvű COVID-megelőzési tájékoztató táblákkal látta el a magyar tannyelvű iskolákat is. A felhívásban nem a tájékoztatás tényén van a lényeg, hanem annak eredményességén, vagyis hogy a célcsoport értse is azt, amire fel szeretnék hívni a figyelmét. Az iskolák esetében kimondottan fontosnak tartjuk, hogy magyar nyelvű pannók is legyenek a témában, ezért az ügyben az oktatási minisztériumhoz és a tanfelügyelőségekhez fordulunk, és kérni fogjuk, oldják meg a magyar nyelvű táblák kihelyezését a legrövidebb időn belül.”