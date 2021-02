A viszontlátás öröme óvodákban, iskolákban

Az árkosi iskolában – miként a gyermeklétszám csökkenése miatt nagyon sok háromszéki településen – összevont osztályok is működnek. Az elemiben és a gimnáziumban három-három osztályban tanítanak, törvény szerint a nyolcadikosok külön osztályban, az ötödikesek és hetedikesek együtt, a hatodikosok külön. A diáklétszám nyolcvan, ebből az elemi tagozat negyvenegy tanulója, valamint tizenkét nyolcadikos vesz részt a tanteremben tartott órákon, a gimnazisták közül huszonheten továbbra is otthonról követik az órákat. Többnyire mindenkinek van táblagépe vagy laptopja, csupán néhányan rendelkeznek okostelefonnal – részletezte az iskola igazgatója. Hunyadi Olga elmondta, azok a tanárok, akik nyolcadikban is tanítanak, reggel elég nagy csomaggal érkeznek az iskolába: viszik magukkal a laptopot és a grafikai programmal is rendelkező táblagépet, mert miután a végzős osztályban megtartják az órát, bevonulnak egy üres tanterembe, és ott folytatják online módon az oktatást az ötödikeseknek, hatodikosoknak és hetedikeseknek. Négy okostáblával is rendelkezik az iskola, ezek is nagy segítséget jelentenek, mert ezeken könnyen megjeleníthetőek az ábrák, és a diák azt látja, hogy a tanár az iskolából közvetít, ez is közelebb hozza őket egymáshoz – mondotta.

Kolumbán Anikó, a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola matematika szakos tanára is az okostáblák híve, mert a képletek, rajzok gyorsan, jó minőségben és valós időben készíthetőek el, a diákok azonnal látják és be tudnak kapcsolódni, kérdezni. Mivel vannak nyolcadikosai, valamint hatodikosai és hetedikesei, ő is váltásban tanít, személyes jelenlét mellett és online módban.

Jó volt találkozni – ez volt az első benyomása tegnap Both Erzsébetnek, a Váradi-iskola magyartanárának, aki három nyolcadik osztályban és kisebb évfolyamokon is tanít. Várta, hogy visszatérjenek az iskolába, de úgy érzi, ő a távoktatásnak is megkereste és megtalálta az előnyét, elsősorban azt, hogy a feltétlenül szükséges ismereteken kívül elég sok mindent kiszűrt, megtanult válogatni, nyelvtanból nem vettek át olyan részleteket, amit nem iskolában, hanem szerinte egyetemen kellene tanítani. Amikor kisebb évfolyamoknak kell órát tartania, ő is vándorol a nyolcadikosok osztályterméből egy üres tanterembe, ahol online módban oktat. Szerinte a távoktatás alatt eléggé át tudták venni a tananyagot, a hátralévő időben még ráhúznak, és fel tudnak készülni a záróvizsgára, de azt kívánja, minél tovább taníthasson az osztályteremben, mert szerinte ez az egyetlen módja annak, hogy pontosan fel lehessen mérni, hol tartanak a diákok, és úgy véli, érzelmileg is ez a legjobb mindkét fél számára.

Háromszéken tíz településen alkalmazzák a koronavírus-járvány miatti sárga forgatókönyvet, ahol három hónapos távoktatás után is csak az óvodások, elemisták, nyolcadikosok és a középiskolai végzős osztályok diákjai térhettek vissza az óvodai csoportokba, osztálytermekbe, minden más tanintézményben a zöld forgatókönyv érvényes, a gyermekek teljes létszámban vehetnek részt a jelenléti oktatásban.