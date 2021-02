A kicsi pálya még működik

Előző írásunk

A közel két évtizede Angliából elindított rendezvénysorozathoz – amely Bálint-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet – idén is csatlakozott Erdővidék. Hetedszer rendezik meg a baróti Unitárius Nőszövetség, a Református Egyházközség, a Boróka Nyugdíjas Kör, illetve a Bibarcfalvi Refomátus Egyházközség, a Köpeci Református Egyházközség és a Gondviselés Segélyszervezet Háromszéki Fiókszervezete közös szervezésében a Házasság hetét. Az idei mottó: Ezerszer is igen! Újdonságképpen tegnap Baróton Demeter Mária szociális szakértő, a baróti unitárius nőszövetség elnöke bemutatta a Házaspárok útját, amely 15 megállóból áll és később is bejárható.