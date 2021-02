A tábor számos célja közül az egyik kétségtelenül az volt, hogy a sportot kedvelő, a természetet szerető gyermekeket felfedezzék, illetve ők is megtalálják a Zöld Nap Egyesületet, tartós kapcsolat alakuljon ki köztük, azaz programjaik rendszeres résztvevőivé váljanak. A gyermekeknek olyan játékos tevékenységeket szerveztek, melyek által felhívták figyelmüket a környezettudatosság és az egészséges életmód fontosságára. A tábor a helyzetgyakorlatok mellett sok kommunikációs, ráhangoló-hangulatoldó, valamint mozgásos programot is tartalmazott. Ugyanakkor izgalmas csapatjátékokban, valamint gondolkodást fejlesztő stratégiai játékokban vettek részt, de a kézműves-tevékenységek és a kifestősök sem hiányoztak a programból.

A napközis táborban volt még labdajáték, teremfoci, bábszínház, tánc- és énektanulás, meseolvasás, szaladás és görgőzés is a KSE kerékpárszakosztályával.

A görgőzés a téli, latyakos vagy éppen jeges hónapokban igazi élményt nyújt a bringázás szerelmeseinek. Mindezek mellett a tábor meghívottja volt Oláh Attila paralimpikon kerékpáros is, aki motivációs előadással emelte az esemény színvonalát.

Hodor Enikő tanítónő segítségével a gyermekjóga rejtelmeibe is betekinthettek a résztvevők, ezzel párhuzamosan asztaliteniszezésre is sor került. A tábor tevékenységébe a Heal the earth projekt három ESC önkéntese is bekapcsolódott.

A négy nap alatt igazi barátságok köttettek, a gyerekek új ismereteket szereztek, sok kalandos feladattal, élménnyel lettek gazdagabbak – értékelte a táborozást Ráduly Attila egyesületi elnök.