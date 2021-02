A Leffe Radieuse-ről azt mondják a sörszakik, hogy a Leffe Ruby (erről később lesz majd szó lapunk hasábjain) testvére, igaz, sokkal, de sokkal magasabb alkoholtartalommal. A gyümölcssörként megnevezett Ruby „csak” 5%-os, ellenben a Radieuse 8,2%-os, így ez egyáltalán nem egy focimeccsnézős ser.

Mielőtt elfogyasztottam volna ezt a belga sörkülönlegességet, jól behűtöttem, mert ezt a Leffe-et 5–6 Celsius-fok között ajánlott fogyasztani. Ennek a felsőerjesztésű félbarna sörnek fantasztikus az illata: egyszerre fűszeres, keserű és édes, s volt neki némi szárított/aszalt gyümölcsös beütése is. Pohárba öntve szép és dús a habja, amely sokáig megmaradt. Zamata édeskés, fűszerezett, érződik rajta rendesen a narancshéj, és mintha a meggyet is felfedeztem volna benne. Minden kortyban visszaköszön a magas alkoholtartalom és nem utolsósorban a belga sörök utánozhatatlan ízvilága. Roppant finom a Leffe Radieuse, s én személy szerint hozzá tudnék szokni, ám sajnos kocsmában nem kapható, és ahogy előbb is megjegyeztem, most már a boltokban sem igazán...

Adatok: • származási hely: Belgium • ára: 7,54 lej • kiszerelése: üveg (330 ml) • alkoholtartalom: 8,2% • száraz­anyag-tartalom: – • IBU: – • összetevők: víz, árpamaláta, kukoricadara, árpa, komló, fűszerek: narancshéj, koriander • típus: belgian strong ale • színe: borostyán • a sör pontszáma: 8,5/10.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Cefrézés – a sörfőzés első és talán legfontosabb lépése. A cefrézés tulajdonképpen a maláta beáztatását jelenti, aminek az a célja, hogy a malátában található keményítő cukorrá alakuljon át, amelyet majd az élesztő alkoholra bont le.