Tíz év veszteség

Tavaly 6,3 millió turistát regisztráltak a hazai szálláshelyeken – közölte a statisztikai intézet –, ami a tíz évvel korábbi szintet jelenti. A 2019-es forgalomhoz képest ez több mint ötvenszázalékos csökkenést jelent, hiszen akkor 13,3 millió turistát fogadtak a szálláshelyek, miután tíz éven keresztül az ágazat folyamatosan fejlődött.

Ugyanakkor a szállásadók állítása szerint a Valentin-nappal együtt február végre meghozza azt a rég várt forgalomnövekedést, amely elrugaszkodik az eddigi hónapoktól – áll a Travelminit előrejelzésében. A foglalási oldal adatai szerint függetlenül attól, hogy a Valentin-napot vagy a tavasz kezdetét ünneplik, az utazók általában a dézsás szálláshelyeket keresik. A legkeresettebb helyek februárra a sípályák vagy szánkózóhelyek közelében található hegyvidéki kulcsosházak, amelyek iránt az érdeklődés tavalyhoz képest megkétszereződött. Tavalyhoz képest 2021 januárjában az érdeklődés 68 százalékkal nőtt a dézsás szállástípus iránt. A szállásfoglaló oldal 517 dézsával rendelkező szálláshelye közül a legtöbb Kovászna, Hargita vagy Maros megyében található, melyeket a Partium és Máramaros követ. A legtöbb utazót a kulcsosházak érdeklik, januárban a foglalások száma az előző évhez képest 86 százalékkal nőtt.

Egy romantikus, egyéb szolgáltatásokat is – például dézsát – magában foglaló kétfős csomagra az utazóknak átlagosan 540 lejt kell költeniük. Amennyiben hosszabb pihenést választanak, akár négy éjszakát, átlagosan 964 lejre számíthatnak. Ugyanakkor azok, akik családosan szeretnének utazni, a kétéjszakás csomagra átlagosan 623 lejt fizetnek két felnőtt és két-három gyerek esetén, illetve 1237 lejt a négyéjszakás csomagra.

A Travelminit szállásfoglaló oldal becslése szerint a foglalások csúcsidőszaka a február 26–28-i hétvégére tehető, amelyet számban a február 12–14-i hétvége követ.

Támogatás

Korai még a vendéglátás, szállásadás, valamint a turizmus területén tevékenykedők felháborodása a koronavírus-járvány sújtotta vállalkozásoknak szánt támogatási kormányprogram halogatása miatt. Ezt László Endre, a sepsiszentgyörgyi Transilvania Tourist Service utazási iroda vezetője, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara idegenforgalmi szakosztályának elnöke fejtette ki lapunk megkeresésére. A szakember elmondta: az ezen ágazatokban tevékenykedő gazdasági szereplőknek ez az első támogatás a járványhelyzetben, a vonatkozó sürgősségi kormányrendeletet decemberben fogadták el, ám azóta úgy döntöttek, módosítanak rajta. Az új rendelkezéseket közvitára bocsátották.

László Endre szerint a program lebonyolítási határideje (igénylések fogadása, feldolgozás, jóváhagyás, szerződések megkötése) várhatóan június 30. lesz, a kifizetéseket pedig december 31-ig kell rendezni. A decemberben elfogadott változat szerint a 2019 és 2020 közötti árbevétel-különbség 20 százalékát pótolná az állam. A támogatás a szállodák, vendéglők, bárok, cateringszolgáltatók, valamint az utazási irodák és más hasonló szolgáltatások működtetőit érinti. A támogatás mértéke ugyanakkor legtöbb 800 ezer euró lehet igénylőnként. Erre az intézkedésre 500 millió eurós keretet irányoztak elő, ami átlagosan valamivel több, mint 73 ezer igénylőnek lenne elég. László Endre úgy véli, hogy mivel a rendelet módosítása közvitán van, így még tisztázni lehet a vitás kérdéseket.

A turisztikai szakember ugyanakkor úgy véli, bár ezen ágazatok eddig nem kaptak célirányos segítségnyújtást a kormány részéről, de ha valaki betartotta a többi intézkedésnél meghirdetett szabályokat, akkor jó támogatásokat lehetett lehívni. Tény ugyanakkor – és ez esetben jogos a felháborodás –, hogy egyes, a kis- és középvállalkozásokat célzó intézkedéseknél, mint a működési tőke biztosítása legtöbb 150 ezer euró értékben vagy a beruházások finanszírozását célzó támogatások, meglehetősen lassú a lebonyolítás üteme. Előbbi esetében a beérkezett pályázatokhoz képest nagyon kevés a megkötött támogatási szerződés, és még kevesebb a kifizetés, míg a beruházásokra vonatkozó támogatási programra még mindig lehet jelentkezni.

László Endre ugyanakkor úgy látja, a múlt év folyamán azok a vállalkozók, akik alaposan odafigyeltek és igyekeztek hiteles forrásokból tájékozódni, a kényszerszabadságra, a fizetések utáni járulékok átvállalására, a rövidített munkaidőre vonatkozó program vagy az időszakosan kamatmentes kölcsönt és viszonylag méltányos törlesztést lehetővé tevő IMM-invest támogatás kihasználásával át tudták vészelni a nehéz időszakot, hiszen ezek az ágazatban működő kkv-re is vonatkoztak.

Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselő lapunk megkeresésére elmondta, a HoReCa és a turisztikai ágazatnak szánt támogatási program módosítása észszerű, ám a részletek nagyon fontosak. Például tisztázni kell azt a képletet, amely szerint a forgalomkiesést megállapítják, de fontos, hogy a program határidőit is pontosan megjelöljék. A honatya ugyanakkor úgy látja, a bizonytalanság annak tudható be elsősorban, hogy nem készült el az idei állami költségvetés. Ezért is fordulhat elő, hogy a már futó három nagyobb támogatási program esetében is nagyon kevés szerződést kötöttek meg (az egyiknél 22 ezer igénylésből eddig csak kevesebb mint háromezer szerződés született, a kifizetések száma ennél is kevesebb, míg a másiknál a több mint 27 ezer igénylés a rendelkezésre álló keret több mint hatszorosa). A kimondottan a HoReCának szánt támogatást az is késlelteti, hogy európai uniós alapból finanszírozzák.

Ferencz Csaba, Nagy D. István