Minimálbér-statisztika

A hazai minimálbér év eleji szintje meghaladja a magyarországit és a bulgáriait. Az Eurostat elemzéséből az is kiderül, hogyan viszonyul ez a mutató a vásárlóerőhöz. Ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államokban is a szövetségi minimálbér esetleges emelésének kockázatairól szóló elemzés látott napvilágot.

A 458 euróra tehető januári minimálbér több mint száz euróval magasabb, mint Bulgáriában volt, de meghaladja a 442 euróra tehető magyarországit is. Az Európai Unió statisztikai intézetének adatai szerint hasonló összegű minimálbért szab meg a kormányzat Lettországban (500 euró) és Horvátországban is (563 euró), ám ez is csupán mintegy negyede a legmagasabb, luxemburgi minimálbérnek, ahol 2202 eurónál kevesebbet nem lehet fizetni egy alkalmazottnak. A rangsor elején van még Írország 1724 euróval, de a minimálbér intézményét fenntartó uniós államok többsége 1600 euró körüli összeget határozott meg januárra: Hollandia 1685, Belgium 1626, Németország 1614, Franciaország 1555 eurót. Ugyanakkor az unió hat államában nincs meghatározott minimálbér a munkaerőpiacon.

Ám az abszolút értékek 6,6 az 1-hez aránya jelentősen csökken, ha a minimálbért az árakkal összevetjük, vagyis a tényleges vásárlóerőt is figyelembe vesszük, hiszen így a legmagasabb és legalacsonyabb szint közötti arány 2,7 az 1-hez módosul. A korrekció után az úgynevezett standard vásárlóerő-paritás (PPS) értéke Luxemburg esetében 1668, míg Bulgária esetében 623. A PPS-mutató tekintetében egyébként a hazai érték hét európai ország fölött helyezkedik el: Horvátország, Csehország, Magyarország, Szlovákia, Észt­ország, Lettország és Bulgária előtt, ami azt jelzi, hogy Romániában meglehetősen magas a minimálbér szintje.

Az Eurostat szakemberei négyéves időtávlatban gyűjtött adatok alapján azt is vizsgálták, hogyan aránylik a minimálbér és az átlagbér a különböző európai országokban, a szociálpolitikai ajánlásokban ugyanis ez a mutató legalább hatvanszázalékos, beleértve a részmunkaidős foglalkoztatást is. E tekintetben némileg meglepő módon – jegyzi meg az elemzést közlő CursdeGuvernare.ro – a 2018-as adatok szerint Franciaország (66), Portugália (64) és Szlovénia (62) után Románia következik 61 százalékkal. Hat országban azonban a minimálbér az átlagbér fele vagy annál kevesebb. Romániában viszont a harmadik legmagasabb a minimálbérért dolgozók aránya az unióban. Több elemző szerint az adatok arra is rávilágítanak, hogy a minimálbér intézménye nem segíti, hanem egyenesen akadályozza a munkaerőpiac megfelelő fejlődését.

Az Amerikai Egyesült Államokban egyébként éppen most bontakozik ki vita a minimálbér ügyében. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal szerint, amely a nevével ellentétben nem a kongresszus egyik intézménye, hanem független gazdasági elemző intézet, a minimálbér óránkénti 15 dollárra emelése ugyan jelentősen mérsékelné a szegénységet és növelné az alacsony jövedelmű munkavállalók millióinak keresetét, de fokozná a szövetségi költségvetési hiányt és visszavetné az általános foglalkoztatottságot. A jelenlegi amerikai szövetségi minimálbér 7,25 dollár óránként, ami 2009 óta nem változott.