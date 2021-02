Harc az úszó hulladék ellen

A Tánczos Barna RMDSZ-es politikus által vezetett minisztérium sajtóosztálya közölte: az úszó szemét mennyisége az utóbbi hetek szeszélyes időjárása miatt növekedett meg a folyókban. A minisztérium szerint árvízveszély idején nem lehet hatékonyan megtisztítani a folyókat az úszó szeméttől, mely elsősorban műanyag palackokból, egyéb műanyagokból és fahulladékból áll. Tavaly júliusban Áder János köztársasági elnök levélben kérte Ukrajna és Románia elnökét, hogy lépjenek fel a folyók tisztaságáért. Az államfő kifejtette: a Magyarországra sodort hulladék járványügyi szempontból is veszélyes, emellett mind a halászatot, mind a turizmust akadályozza, az élővilágra is súlyos hatással van, és visszataszító is. Áder János tavaly az Európai Bizottság elnökét is levélben tájékoztatta az évről évre újra jelentkező problémáról.