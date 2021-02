Hétfőtől kinyithatnak az iskolai rendelők

A koronavírus-járvány kezdete óta – amikor bezártak az iskolák – többféle tevékenységbe vonták be az önkormányzat alárendeltségébe tartozó szociális igazgatóság egészségügyi alkalmazottjait, közülük senki nem azt végezte, ami az eredeti munkaköre. Kezdetben idős személyek gyógyszerellátásában segédkeztek, óvodák és iskolák bejáratánál végezték a járványtani szűrést a tanév végéig, majd a záróvizsgák idején, bizonyos járványügyi feladatokat láttak és látnak el jelenleg is a megyei közegészségügyi igazgatósághoz áthelyezett alkalmazottként.

Tischler Ferenc lapunknak elmondta, a tavalyi év vége felé megszületett egy rendelet, hogy újranyithatnak a fogorvosi rendelők az iskolákban, hisz ez nem feltétlenül függ össze a jelenléti tanítással, a járványügyi szabályok betartásával lehet fogászati ellátást biztosítani akkor is, ha a diákok nem járnak be naponta az iskolába. Ellenben a megyei közegészségügyi igazgatóságnál a tesztelések, valamint a védőoltás beindulásával megsokasodott munka miatt szükség volt az iskolaorvosokra, asszisztensekre is, ezért nem tudták visszavenni őket a szociális igazgatósághoz.

Egy újabb rendelet szerint viszont a személyes jelenléttel tartott oktatás hétfői újrakezdése indokolja, hogy érintett alkalmazottakat – ezúttal beleértve az általános orvosokat is – visszahelyezzék az eredeti munkakörükbe. Sepsiszentgyörgyön négy általános orvos és öt fogorvos, valamint huszonnyolc egészségügyi asszisztens tér vissza az iskolai rendelőkbe, közülük néhányan részmunkaidőben dolgoznak, de minden orvos több óvodáért és iskoláért felel – szögezte le Tischler Ferenc.