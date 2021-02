Tavaly november végén az izvorani-i olimpiai központban rendezték meg a férfi asztalitenisz Szuperliga odavágó-sorozatát, amelyet a megyeszékhelyi Sepsi-SIC két győzelemmel és öt vereséggel a hatodik helyen zárt. A Teodor Simon edzette csapat a Câmpulungi Akarat és a Besztercei MSK ellen gyűjtötte be a győztesnek járó két-két pontot. Az azóta eltelt idő alatt a Szuperligában újonc együttesünk kisebb erősítésen esett át, hiszen Kanabé Szilárd, Ștefan Moldovea­nu, Bojan Crepulja és Kocsis Balázs mellé csatlakozott a csapathoz a marosvásárhelyi születésű és Magyarországról érkező Demeter Gyárfás Lehel, valamint a sepsiszentgyörgyi Kádár Tibor is, aki játékosként és edzőként is segíti majd a zöld-fehéreket.

Nehéz mérkőzéssel rajtol az udvarhelyi torna a Sepsi-SIC együttese számára, amely ma délben az odavágót a második helyen záró Székelyudvarhelyi ISK-SZAK ellen próbál meglepetést okozni, 18 órakor pedig a Câmpulungi Akarat csapatával játszik. Pénteken 12 órától következik a Mioveni alakulata elleni párharc, majd a játéknap második összecsapásán a címvédő és a tabella harmadik helyén álló Bukaresti Steaua lesz a zöld-fehérek ellenfele (18 óra). Szombaton előbb a listavezető Pristavu Câmpulung (12 óra), majd a sereghajtó Besztercei MSK játékosaival csapnak össze (18 óra), míg vasárnap az alapszakasz utolsó mérkőzését a Konstancai Top Star ellen vívják (12 óra). Mint ismeretes, az első négy helyezett a felsőházi rájátszásban a bajnoki címért küzd tovább, az 5–8. helyezettek pedig a playoutban, a ki­esés elkerüléséért harcolnak.

„Elsődleges célunk most az, hogy benn maradjunk a Szuperligában. Kevés ugyan, de arra is van esélyünk, hogy az 1–4 között zárjuk az alapszakaszt, reálisan viszont az 5–8. hely közé várjuk magunkat. Az első meccsünkön a házigazda udvarhelyiekkel csatázunk, a párharc egyértelmű favoritjai pedig ők, s mivel otthon játszanak, rajtuk van nyomás. Nehéz mérkőzésre számítunk, ám mi mindent megteszünk a győzelemért, és hátha meg tudjuk lepni őket” – nyilatkozta érdeklődésünkre Teodor Simon, a Sepsi-SIC edzője.

A Szuperliga állása a visszavágók előtt: 1. Pristavu Câmpulung (6/1) 13 pont, 2. Székelyudvarhelyi ISK-SZAK (6/1) 13 pont, 3. Bukaresti Steaua (6/1) 13 pont, 4. Konstancai Top Star (4/3) 11 pont, 5. Mioveni (3/4) 10 pont, 6. Sepsi-SIC (2/5) 9 pont, 7. Câmpulungi Akarat (1/6) 8 pont, 8. Besztercei MSK (0/7) 7 pont. (tibo)