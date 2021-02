Takarékossági intézkedések

Takarékossági intézkedésekről készített elő sürgősségi rendeletet tegnapi ülésén a kormány, de ezek bevezetésével is meg fogja haladni a GDP hét százalékát az államháztartási hiány idén – közölte Florin Cîțu miniszterelnök tegnap.

A nyugdíjak csak 2022. január elsejétől nőnek, idén nem bocsátanak ki újabb üdülési utalványokat, megszüntetik az egyetemi hallgatók vasúti utazásainak ingyenességét és lefaragják a köztisztviselők egyes bérpótlékait.

Cîțu leszögezte: „véget kell vetni a képmutatásnak”, hiszen az előző szociáldemokrata többség által előirányzott kiadásokra nincs fedezet. Felidézte: az előző parlamenti ciklusban a Szociáldemokrata Párt (SZDP) megduplázta a közalkalmazotti bérekre és szociális kiadásokra fordított összegeket, amelyek a 2016-os 56 milliárd lejes szintről tavaly év végéig 110 milliárd lejre emelkedtek.

A december végén beiktatott új kormány, ha nem is faragja le, de be akarja fagyasztani ezeket a kiadásokat. Cîțu megjegyezte: míg a 2008–2009-es válság idején minden európai ország bajban volt, most Románia az egyedüli uniós tagállam, amely ellen túlzottdeficit-eljárás zajlik.

A takarékossági intézkedésekről szóló rendelet szerint idén 1442 lej marad a nyugdíjpont értéke, amelyet várhatóan 2022. január elsején növelnek legközelebb oly módon, hogy a pénzromlás arányához hozzáadják az éves átlagbér-növekedés ötven százalékát. Tavaly – a parlamenti választások előtt néhány hónappal – szeptember elsejétől 14 százalékkal nőttek a nyugdíjak, de az érintettek egy részének ez csalódást okozott, hiszen az SZDP által korábban elfogadott nyugdíjtörvény 40 százalékos emelést irányzott elő 2020-ra.

Ami az üdülési utalványokat illeti, a miniszterelnök azzal indokolta a hazai turizmust támogató program befagyasztását, hogy a koronavírus-járvány miatt mintegy 2,4 milliárd lej értékű utalvány maradt felhasználatlanul, ezért újak kibocsátása helyett inkább meghosszabbítják a tavalyi utalványok érvényességét.

A 2017 januárjában az akkor hivatalba lépett SZDP-kormány ingyenessé tette az utazást az állami vasúttársaság járatain az akkreditált egyetemeken tanuló valamennyi hallgató számára. Cîțu szerint a takarékossági rendeletben visszatérnek az 50 százalékos kedvezményhez, vagyis arra a szintre, amelyet a legtöbb európai ország alkalmaz.

Cîțu szerint hétszázalékos hiány mellett nem lehet „megszorításokról” beszélni: nem csökkennek a bérek, az állami beruházásokra fordított összegek növekednek, több pénzt pumpálnak a gazdaságba. A cél az, hogy több pénz maradjon a cégeknél, beinduljon a gazdaság, úgyhogy a kormány semmiképpen nem fog adót emelni – szögezte le a miniszterelnök.

A közalkalmazotti bérek befagyasztása és a pótlékok megvonása miatt érzékelhető elégedetlenségre utalva Cîțu megjegyezte: tavaly a magánszférában dolgozókat kényszerszabadságra küldték, a közalkalmazottak bére azonban nem csökkent.