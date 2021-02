Megrongált kolozsvári helységnévtábla

„Az eset nem sokkal azután történt, hogy Marosvásárhelyen szintén egyértelmű magyarellenes provokáció történt, amikor a Székely vértanúk emlékművét rongálták meg. Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) elítéli – a marosvásárhelyihez hasonlóan – a Kolozsváron történteket is, és felhívja a figyelmet arra, hogy ez az eset is több egyszerű rongálásnál, ezért uszítás és gyűlöletkeltés miatt ismeretlen tettesek ellen feljelentést tesz. A hatóságoktól elvárjuk, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az elkövetők felkutatása és felelősségre vonása érdekében!” – fogalmaz a EMSZ tegnapi rövid közleményében. A délután folyamán később kicserélték a lemázolt táblát, a városi közterületfenntartó vállalat pedig egy újat szerelt a helyére – közölte a Facebookon Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere. Az ügyben az EMSZ mellett az RMDSZ is feljelentést tett.