A következő években a fiatalok itthon marasztalásáért minden új lehetőséget felkutatnak. Ezt az óriási társadalmi problémát Gelence önkormányzata idejében felismerte, és tenni is akar, hogy hosszú távú megoldásokat találjon legalább helyi szinten ennek a folyamatnak az enyhítésére és megfordítására. A GoDanuBio projektben együttműködésen alapuló, vidéki-városi gazdasági és társadalmi kapcsolatok újraélesztéséért fognak dolgozni. A projekt menedzsere Sebestyén Tihamér, akinek két munkatársa is van: Kertész Attila és Papp Tímea.

Sebestyén Tihamér elmondta: Gelencén egy új tájékoztató programot indítanak el a helyi és a felső-háromszéki régióban élő fiatalok számára. A rendszeres tájékoztató eseményeken új ökogazdasági, vidékfejlesztési, vállalkozásindítási vagy -fejlesztési programokról értesítik a lakosokat annak érdekében, hogy azok a fiatalok, akik itthon egy újszerű, találékony vállalkozásba akarnak fogni, ismerjék meg az elindulás lépéseit és merjenek vállalkozni. Mindebben az önkormányzat támogatásként megfelelő irodahelyiséget és logisztikát biztosít.

Továbbá külön hangsúlyt fektetnek a helyi ősi mesterségek újjáélesztésére, a famegmunkálásra, hagyományos élelmiszerek előállítására, a természetes anyagok feldolgozására. Gondolkodnak egy helyi turisztikai márkanév összefüggő és könnyen elérhető megjelenítésén is, ahol minden helyi turisztikai egység be tud mutatkozni, ezzel megcélozzák a nagyobb nemzetközi láthatóságot is.

A tevékenységekben Gelencét a németországi BioPro szaktanácsadó szervezet támogatja, ezekben összesen 14 nemzetközi partner vesz részt Gelence mellett, többek közt a romániai Gazdasági, Energia- és Üzletikörnyezet-ügyi Minisztérium és a Romániai Klaszterek Szövetsége is – tudtuk meg Sebestyén Tihamértól.