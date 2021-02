A gyergyószentmiklósi születésű Hajlák Attila István idén papságának tizedik évfordulóját ünnepli. Felszentelése után négy évig Marosvásárhelyen, majd négy évet Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb-plébánián volt segédlelkész. 2019-től Imecsfalvára helyezték plébánosnak. Arra kértem, indokolja meg, miért fontos számára ez a rendezvénysorozat és foglalja össze röviden a lelkigyakorlatok tartalmát.

– Arra mindannyian emlékeznek, hogy hol és mikor kötöttek házasságot, de azt néha elfelejtik, hogy miért. Mindig örömmel tölt el, amikor házaspárokkal lehetek, és együtt kereshetjük ezt a miértet. Ez a vágy indított arra, hogy a Házas Hétvége mozgalom családjaival megszervezzük a Házasság hetét Kézdiszéken. Elsősorban lelkileg készültünk erre a hétre. Előtte két alkalommal is imádságos, elmélkedés együttlétünk volt az imecsfalvi plébánián. Átgondoltuk és átimádkoztuk mindazon feladatokat, amelyeket szeretnénk a Házasság hetén a házaspároknak felkínálni. Szentmisén elmélkedtünk a házas élet nehézségeiről és áldásairól, majd a plébánián osztottuk meg gondolatainkat, élettapasztalatainkat. Nagyon sok áldást és lelki épülést adtak ezek az esték.

A Házasság hete egy meghívó arra, hogy ünnepeld a házasságodat – mondja. Bár a szerelem vak, a házasság felnyitja a szemet. Azaz igazság, hogy minden házasságban eljön az idő, amikor összeszorított fogakkal kegyelemért kell imádkozni, és visszaemlékezni a jó Isten előtt vállalt elköteleződésünkre. Öt érv szól amellett, hogy ünnepelned kell a házasságodat: 1. Kizárólagos tagság. A megbecsült és tiszta házaséletben egy kéttagú klub minden kiváltságát élvezheted. 2. Kétszeres gazdagság. Szerinted mi értelme van a sikernek, ha nincs kivel megosztanod az örömöt? 3. Az egységben rejlő erő. 4. Van, akire támaszkodhatsz. 5. Egy magasabb rendű cél. Isten a házasságodon keresztül meg akarja mutatni a világnak népe iránti szeretetét. Ezek az érvek foglalkoztatnak és adnak lendületet megünnepelni a házasságot és megszervezni a Házasság hetét.

Olyan forrásokról is beszéltünk a lelkigyakorlaton, amelyek boldogtalanná tesznek egy házasságot – folytatja beszámolóját. Sok dologban nem egyformán gondolkodnak. Nem igazán látnak bele egymás érzéseibe. Bántó dolgokat mondanak egymásnak. Úgy érzik, hogy a másik nem szereti őket. Nincs bizalmas barátjuk. Nagyon ritkán dicsérik meg egymást. Nagyobb gyengédségre, több szeretetre vágynak. Nem tudnak beszélgetni egymással stb. Nagy ajándék és felelősség házasságban élni. Annyi minden függ a családoktól, a szülőktől. Felelevenítettem szüleim „ezerszer is igen”-jét, amellyel olyan sokat adtak nekem. Egy pap életében nagy ajándék tud lenni egy család, egy hiteles házaspár. Házaspárok nélkül olyan üres lenne a papi életem.

A Vacsora kettesben estére készülünk pénteken – vázolja a hét további eseményeit a plébános. Egy tízgyermekes családot hívtunk meg erre az estére Csíkszentdomokosról. Szombaton 13 órától imatúrát tartunk házaspároknak a Perkőre. Indulás a kézdiszentléleki templomtól lesz. A házaspárok egymás iránti szeretete lendületet ad számomra. Nagyon fontos az ezerszer is igen kimondása. Ezt az igent nem könnyű mindig kimondani. Marton Márcel atya írja: „Ha igent mondasz Isten akaratára, megfogod azt a kezet, amely mindenen átsegít”. Ezerszer is igen! Erre van szükség ahhoz, hogy a házaspárok ne csak arra emlékezzenek, hogy hol és mikor kötöttek házasságot, hanem arra is, hogy miért – hangsúlyozta Hajlák Attila István.