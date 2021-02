Hogy ne legyen kézifék a prefektus

A kormánykoalíció pártjai egy hónapja kezdtek a prefektusi tisztségekről tárgyalni, és először abban értettek egyet, hogy kimondják: politikai tisztségről van szó. Eddig is az volt, hiszen a prefektusokat és alprefektusokat mindig is politikai alapon nevezték ki, jelenleg mindössze négyen vannak az országban, akik e munkakörökhöz megfelelő képesítéssel rendelkeznek. De a nyilvánvaló becsapáson kívül alkotmányellenes is volt ez a politikamentesség, hiszen az alkotmány világosan kimondja, hogy a prefektus a kormány megbízottja, abban pedig mindenki egyetért, hogy politikai kormányok kellenek – fejtette ki Antal Árpád.

A koalíciós tárgyalásokra visszatérve elmondta: az RMDSZ kérte, hogy ne legyen hatalmi koncentráció egy megyében sem, ahol tehát a megyei tanács elnöke és a megyeszékhely polgármestere ugyanazon párthoz tartozik, ott a prefektust adja más párt – ez az elképzelés azonban (amelyet az USR-PLUS támogatott) a PNL ellenállásán megbukott, ők ugyanis ragaszkodtak Bihar megyéhez. Az RMDSZ pedig az erdélyi megyékben érdekelt, ez behatárolta a tisztségek elosztását. Végül azonban sikerült megegyezni, és Sepsiszentgyörgy polgármestere nagyon örvend annak, hogy Kovászna megye kormánymegbízottját a szövetség nevesíthette.

Megjegyezte: legalább tíz éve mondja, és most is úgy gondolja, hogy olyan országban szeretne élni, ahol nem számít a prefektus személye, mert a törvények egyértelműek, nem lehet a jogszabályok csűrésével-csavarásával akadályozni az önkormányzatok munkáját. Románia sajnos nem ilyen ország: ha nem is naponta, de hetente szembesülnek a prefektus gáncsoskodásával; egyikük, Codrin Munteanu egyszer ki is szalasztotta a száján, hogy az ő feladatuk Székelyföldön a kézifék felhúzása. Antal Árpád reméli, hogy a prefektus a jövőben inkább a törvények betartatásában lesz érdekelt, mint a fejlődés megakadályozásában, és úgy gondolja, hogy Ráduly István uzoni polgármester jó választás erre a tisztségre, az elmúlt években ugyanis ő is megtapasztalta a kéziféket. Nem lesz könnyű dolga, vannak még a prefektúrán olyan emberek, akik minden helyi határozatban azt keresik, hogy mit lehet megtámadni, de Ráduly jogászi képzettsége nagy előny ebben a munkakörben. Hozzátette: nem azt kérik, hogy a prefektúra az önkormányzatok hibáit elnézze, csak azt, hogy korrekt, tisztességes legyen az intézmények közötti kapcsolat.

Az alprefektusok közül az egyiket a PNL, a másikat az USR-PLUS jelöli ki, a főtitkári tisztség viszont már nem politikai, hanem szakmai jellegű. Ebbe a munkakörbe a kormány jogászokat fog kinevezni, akiknek egy éven belül meg kell szerezniük a megfelelő képesítést, hiszen az önkormányzati határozatok törvényességének felülvizsgálata alapvetően szakmai feladat – mondta még Antal Árpád, aki szerint a prefektusoknak elsősorban az állami intézmények helyi képviseletei irányításával kell foglalkozniuk, mert ez már politikai jellegű megbízatás.

Ami az uzoni polgármesteri tisztséget illeti, erről Ráduly Istvánnak le kell mondania, helyét ideiglenesen az alpolgármester veszi át (az ő helyére pedig a tanácstagok maguk közül választanak valakit) mindaddig, amíg a kormány időközi választásokat ír ki.