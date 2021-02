Megszüntethető a lefolyódugulás házilag? /X/

Lássuk, hogyan lehet megszüntetni a dugulást házilag, és mikor kell mindenképpen segítséget kérni szakembertől!

Amikor még segít a házi praktika

A legjobb, ha dugulás nem is keletkezik. A duguláselhárítás már a ház tervezésénél elkezdődik. Érdemes úgy összerakni a rendszert, hogy a víz megfelelő elvezetésének szempontjait is figyelembe vesszük. Persze az életet senki nem tervezőasztal mellett töltötte, így néha elkerülhetetlen egy-egy flexibilis cső alkalmazása a szifon helyett, keskenyebb lefolyó, kevésbé szerencsés helyre szerelt padlóösszefolyó.

Ilyenkor is lehet viszont tenni a dugulás ellen. A rendszeres lefolyótisztítás, akár egy egyszerű, melegvizes öblítés is rengeteget jelent az eltömődés elleni küzdelemben. A szódabikarbónás-ecetes öblítés a szappanmaradványokat is oldja, a speciális lefolyótisztító szerek pedig ennél is komolyabb gondokkal is megbirkóznak.

Egy kis profizmus

Persze van, hogy ennél többre van szükség. A makacs káddugulást például ennél nehezebb, de nem lehetetlen megszüntetni. Elég egy kis lefolyótisztítót önteni a rendszerbe, forró vízzel felönteni, majd a leszerelt zuhanyrózsa mellett a zuhany csövét a lefolyóba irányítani. A magas nyomású víz teszi a dolgát.

Ha WC-dugulásról van szó, elképzelhető, hogy csak valamilyen tárgy, például a WC-illatosító műanyag tálcája, esetleg törölköző vagy nem vízoldékony WC-papír guriga szorult a rendszerbe. Ezeket egy hosszabb dróttal el lehet távolítani.

Segíthet az is, ha minél lazább, folyékonyabb mosószerre váltunk. A mosogatótabletta megfelelő - mosogatógéphez való koncentrátummal történő - helyettesítése, vagy a hígabb mosogatószerre váltás rengeteget segíthet.

Amikor már segítség kell

Ha ezek hatására sem múlik a dugulás, jöhet a szakember. Ma már a fix áras duguláselhárítás sem elképzelhetetlen. Ilyenkor a cég előre közli az árait, így sokkal könnyebb kalkulálni a költségekkel. Fontos tudni: a dugulás elhárításához ma már csak extrém esetben van szükség falbontásra. A legtöbbször speciális szerszámok és lefolyótisztító gépek segítségével meg lehet oldani a problémát.

A legfontosabb, hogy ne hunyjunk szemet a dugulás felett. Egy kis nehézséget még könnyen meg lehet oldani forró vízzel, esetleg némi vegyszerrel is. Ha azonban nagyobb torlasz gyűlik fel, azt költségesebb lehet eltüntetni. Egy megbízható cég ilyenkor hatalmas segítséget jelenthet. A segítségével akár spórolni is lehet. (X)