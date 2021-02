Tűz a Csíki utcában, bent égett egy férfi

Tolvaj Marius szóvivő szerint kollégái két speciális, vízzel és habbal is oltó járművel vonultak a helyszínre, ahová egy SMURD rohammentő csapata is kivonult. Érkezésükig a nagy felületen, hevesen lángoló tető egy része beomlott, s fennállt a veszélye, hogy a tűz átterjed a közelben lévő épületekre is. A sürgősségi felügyelőség munkatársai a romok között bukkantak rá egy körülbelül 75 éves férfi elszenesedett holttestére. A tüzet vélhetően a fűtőberendezésből származó parázs okozta; a lángok martalékává vált egy garázs és a benne tárolt jármű, egy szoba, valamint egy bútorasztalos műhely födémje és egyéb, ott tárolt javak is – derült ki a megyei sürgősségi felügyelőség szombat délelőtti közleményéből. (dvk)