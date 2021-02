Háromszéken járt az agrárminiszter

Az agrárminiszter és az RFK vezetősége mellett a rendezvényen jelen volt Fejér László Ödön szenátor, Könczei Csaba képviselő, továbbá ott voltak a megye agárintézményeinek és adminisztrációjának képviselői. Az eseményre ötven gazda kapott meghívást – ezt a létszámot engedték a vírusjárvány miatti korlátozások.

A rendezvény gyakorlati eredményeket is hozott, a miniszternek átadták A burgonya országos stratégiai terve, a 2013-2029 időszakra vonatkozó dokumentumát, valamint a dr. Becsek László farmer, a Biofarm Kft. tulajdonosa (ő az RFK alelnöke is, akinek a miniszter háromszéki látogatása köszönhető) kutatásaira alapozott, A talaj humusztartalma visszaállításának technológiája című értekezletét. Utóbbiról elhangzott, akár alkalmazható is lesz az új uniós biogazdálkodási előírások teljesítésében. A felszólalások során Háromszéket több alkalommal a Pityóka országának nevezték, ennek fővárosaként említették a céhes várost. A rendezvény szemet szúró mottója volt: A román mezőgazdaság, referenciamodell az európai mezőgazdaság számára.

A konferencia során a burgonyatermesztést érintő legfontosabb kérdések kerültek terítékre. Köztük az ágazat, kiemelten a szaporítóanyag termelés támogatása, nagy raktárkapacitások létesítésének finanszírozása, meglévő öntözőrendszerek felújítása, újak létesítése.

Az eseményen a háromszéki gazdák is felszólalási lehetőséget kaptak. Éles kritikák hangzottak el a burgonyaimport, a nagy áruházláncok üzleti politikája kapcsán, de voltak kérések is, melyek során konkrét igényeket fogalmaztak meg az agrárminiszter számára – minderről a Gazdakör keddi számában írunk bővebben.