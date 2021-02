* A nagy érdeklődésre való tekintettel, a nézők kérésére megismételik a Műsor című színházi beszélgetés második részének nagytermi vetítését. A Műsor 2-t február 16-án, kedden vetítik a nagyteremben 19 órától, online az eventim.ro honlapon február 17-én, szerdán és 24-én, szerdán 19 órától lehet megtekinteni. A harmadik részt, a Műsor 3-at február 20-án, szombaton és 25-én, csütörtökön 19 órától vetítik a nagyteremben, s március 3-án, szerdán és 10-én, szerdán nézhető meg online az eventim.ro honlapon. A link minden alkalommal 24 órán keresztül elérhető.

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban február 21-én, vasárnap a Pam param című produkciót adja elő. Koncepció és koreográfia: Andrea Gavriliu.

Az előadásokra jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ sepsiszentgyörgyi stúdiótermében február 19-én, pénteken 10 órától és 20-án, szombaton 11 órától látható a Zsongás című koncertjáték bohócokkal. A 35 perces előadást 5 éven felüli nézőknek ajánlják, rendezője Dávid Péter. Jegyfoglalás a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. A Táncsétány, a táncegyüttes alakulásának harmincadik évfordulójára készült produkció (koreográfusok: Orza Călin, Melles Endre, Furik Rita, Tekeres Gizella, rendező-koreográfus: Ivácson László) február 24-én 19 órától tekinthető meg Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében. Az előadásra jegyet vásárolni a központi jegyirodában lehet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán: kedden 16.45-től Trollok a világ körül (magyarul beszélő), 17.15-től A tanár (román dokumentumfilm), 19 órától Bűvölet – Az örökség (román felirattal), 19.15-től 10 nap anyu nélkül (román felirattal); szerdán 16.30-tól Corpus Christi (román felirattal), 16.45-től Lassie hazatér (magyarul beszélő), 19 órától 10 nap anyu nélkül (magyarul beszélő), 19.15-től Teljes titoktartás (román felirattal); csütörtökön 16.30-tól Trollok a világ körül (románul beszélő), 17 órától Bűvölet – Az örökség (román felirattal), 19 órától Valan – Angyalok völgye (magyarul beszélő), 19.15-től Nagypapa hadművelet (magyarul beszélő). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

KOVÁSZNán a művelődési központban február 17-én, szerdán 18 órától a Seveled című magyar komédiát vetítik. Helyfoglalás naponta 8–16 óráig a jegypénztáránál vagy a 0744 364 250-es telefonszámon. A jegyek ára egységesen 10 lej.

A hét művésze

Új sorozatot indít a Kovásznai Városi Művelődési Ház A hét művésze címmel. Azokat a művészeket mutatják be, akik az évek során adományozott alkotásaikkal gyarapították a kovásznai Kádár László Képtár állandó gyűjteményét. A műalkotásokat Octav Crețu fényképezte le. A sorozatot Facebook-oldalukon lehet nyomon követni, minden hétfőn 17 órakor új képzőművészt mutatnak be. Az első Baász Imre, a második Aurel Ciupe volt. A projekttel a Kádár László Képtárban látogatható kiállításhoz is kapcsolódnak, a sorozat képei ott tekinthetők meg élőben.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 19 órától jegyes kurzus indul azoknak, akik házasságot szeretnének kötni ebben az esztendőben. Kérik a fiatalokat, hogy a krisztuskiraly@yahoo.com e-mail-címre küldött levéllel jelentkezzenek be.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzére, 15.15-től A hit kapuja – Székely János püspökkel, 17 órától szentségimádás és 18 órától szentmise Nagyváradról a Szent László-templomból, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től zsolozsma – esti dicséret, 21.15-től a béke rózsafüzére, 22 órától zsolozsma – kompletórium.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. * Egy festőművész a fényképészet hajnalán: Szathmáry Papp Károly. Ki is volt tulajdonképpen Szathmáry Pap Károly, akinek születésnapját, január 11-ét a román fotóművészet napjává nyilvánították? Erre keresi a választ Balázs János és Miholcsa Gyula dokumentumriportja. * Mába menekített múlt – Hagyományőrzés Csíkmenaságon.

Szívből jövő könyvajándék

Február 14. a könyvajándékozás nemzetközi napja, amelyhez idén a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár saját kezdeményezéssel csatlakozott: gyermekkönyvek gyűjtését és átadását szervezi meg hátrányos helyzetű háromszéki gyermekek, illetve csoportjaik számára, együttműködve a megyében szociális tevékenységet folytató szervezetekkel. Közel 1500 háromszéki gyermeket szeretnének megajándékozni magyar és román nyelvű könyvekkel, illetve könyvgyűjteményt adományozni gyermekcsoportok számára. A gyűjtés február 1-jén kezdődött és április 23-ig tart. Az ajándékozást megkönnyítő javaslatok: 0–3 éveseknek: leporello, kartonkönyv, mondókás könyvek; 3–6 éveseknek rövid meséket, verseket tartalmazó képeskönyvek; 7–11 éveseknek mesék, meseregények, kezdő olvasóknak szóló könyvek; 11–14 éveseknek meseregények, ifjúsági regények, ismeretterjesztő könyvek; 14+ ifjúsági regények. A 2005 után megjelent, új vagy újszerű állapotban lévő könyveket a könyvtárban és a fiókkönyvtárban kialakított gyűjtőpontnál lehet leadni. A helyben megvásárolt könyvek a sepsiszentgyörgyi könyvesboltokban található dobozokba is betehetők. A könyv felmutatásával a megajándékozott gyermekek ingyenes könyvtári belépőt kapnak. A program lezárásakor az adományozók között a Sepsiszentgyörgy képes története és a 100 erdővidéki recept című könyveket sorsolják ki. Ha az adományozó szeretne részt venni a sorsoláson, ki kell töltenie a doboz mellett elhelyezett szelvényt.

Röviden

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom (0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.