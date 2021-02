Az elmúlt hétvégén a két háromszéki csapat a céhes városbéli Kicsid Gábor Sportcsarnokban pótolta be az Agronómia Bukarest elleni mérkőzéseit: pénteken a Kézdivásárhelyi SE végig vezetve 66–45-re, míg szombaton a Sepsi-SIC magabiztos játékkal 100–41 arányban győzte le a fővárosi együttest. A női kosárlabda Nemzeti Liga alapszakaszának 6. és 7. fordulójából azért maradt el a két találkozó, mivel tavaly decemberben az Agronómia Bukarest több játékosa is megfertőződött koronavírussal.

Megvan a negyedik diadal

Pénteken este a Kézdivásárhelyi SE magyar edzője, Molnár József a következő ötössel vágott neki az Agronómia Bukarest elleni összecsapásnak: Apolonia Thomas, Czimbalmos Tímea, Taneira Wilson, Chelsea Mitchell és Lénárt Paula. A házigazdák 7–0-s rohammal indították a mérkőzést, amire csak bő két perc múlva tudtak válaszolni a fővárosiak. A 4. percben 10 ponttal vezettek a kék-fehérek (12–10), de kevéssel később két triplának is köszönhetően a vendégek felzárkóztak 3 pontra (13–10). A folytatás ismét a kézdivásárhelyi lányokról szólt, s 20–12-es állásnál ért véget az első negyed. A második játékrészben is a céhes városiak irányították a küzdelmet, s ponterősebb játékuknak köszönhetően a 20. percben húszpontos volt az előnyük (40–20). A félidőt Anca Șipoș hármasa zárta, az Agronómia Bukarest pedig 17 pontos hátrányban vonult szünetre (40–23). A harmadik szakasz elején a KSE friss igazolása, Thomas elkövette második sportszerűtlen faultját, amiért kiállították. Ez kissé összezavarta a felső-háromszéki kosarasokat, és 10–14-re veszítették el a negyedet (50–37). Az utolsó játékrészre magukra találtak a Molnár-lányok, akik minden kosárral növelni tudták előnyüket, és végül 21 pontos különbséggel, 66–45-re győzték le bukaresti ellenlábasaikat.

Mindkét csapatnak volt dupla-duplázója: a KSE-től Mitchell 21 ponttal és 13 lepattanóval vette ki részét alakulata sikeréből, a túloldalon Anca Șipoș 19 egységet és 13 leszedett labdát jegyzett.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 6. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Agronómia Bukarest 66–45 (20–12, 20–11, 10–14, 16–8). Kézdivásárhely, zárt kapus mérkőzés. Vezette: Vlad Potra, Csíki Zsolt, Adela Vilt. KSE: Thomas 3, Czimbalmos 2, Wilson 20, Mitchell 21/6, Lénárt P. 13/3–Debreczi, Lénárt A., Kozman, Domokos 2, Biszak 5, Tuchilus, Bara-Németh. Edző: Molnár József. Agronómia: Chelariu 2, Filip 13/3, Șipoș 19/6, Militaru, Plavițu–Cilcinschi 6/6, Neagu, Cristea, Ușurelu 2, Țînțar, Ansastăsescu, Panait 3/3. Edző: Milan Sokić. Kiállítva: Thomas (22.)



Jól sikerült főpróba

A hétvégi Román Kupa négyes döntőjére hangoló Sepsi-SIC együttesénél Andra Mandache, Annemarie Gödri-Părău, Kovács Renáta, Rebecca Tobin és Rebekah Gardner kezdett a pályaválasztó Agronómia Bukaresttel szemben, a mérkőzés első pontjait pedig Tobin szerezte a büntetővonalról (0–2). A folytatásban Ramona Filip még egyenlíteni tudott, ám innen csapata csak szenvedő alanya volt a sepsiszentgyörgyiek menetelésének. A nyitó negyed felénél 10 ponttal vezettek a zöld-fehérek, aki Jovana Pašić triplájával 12–25-re nyerték meg a játékrészt. A második tíz perc is a megyeszékhelyiekről szólt, olyannyira, hogy Zoran Mikes tanítványai támadásról támadásra növelték előnyüket (21–44). A térfélcsere után ritmust és sebességet váltottak az alsó-háromszékiek, s egyszerűen lekosarazták a pályáról a fővárosiakat (23–77). A záró szakaszban is a mieink irányították a küzdelmet, a Sepsi SIC Ioana Ghizilă triplájával 100 ponttal fejezte be a mérkőzést (41–100). Ezzel a sikerrel az alapszakasz odavágó-sorozatát hibátlan mérleggel megnyerő Sepsi-SIC az eddigi tizenegy bajnokijából hatot zárt legalább 100 vagy ennél több ponttal.

A Sepsi-SIC és a mezőny legeredményesebb játékosa a 21 pontos Tobin lett, akinek a neve mellé 13 lepattanó is felkerült, így a zöld-fehér mezes kosárlabdázó dupla-duplát jegyzett az Agronómiával szemben. A bukaresti alakulat legjobbja ezúttal is Anca Șipos volt a maga 8 pontjával.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 7. forduló: Agronómia Bukarest–Sepsi-SIC 41–100 (12–25, 9–19, 2–33, 18–23). Kézdivásárhely, zárt kapus mérkőzés. Vezette: Vlad Potra, Csíki Zsolt, Adela Vilt. Agronómia: Chelariu 4, Filip 4, Șipoș 8/6, Militaru 2, Plavițu 5/3–Vilcinschi 4, Neagu 2, Cristea 5/3, Ușurelu, Țînțar 5/3, Ansastăsescu, Panait 2. Edző: Milan Sokić. Sepsi-SIC: Mandache 13, Gödri-Părău 6, Kovács 1, Tobin 21, Gardner 8–Pašić 8, Ghizilă 8, Pavlopoulou 19, Orbán 6, Cătinean 10, Kelemen. Edző: Zoran Mikes. Kipontozódott: Chelariu (36.), Filip (37.)

Az ötszörös Román Kupa-győztes Sepsi-SIC legközelebb a hétvégén Szatmárnémetiben lép pályára, ahol a kupasorozat négyes döntőjét rendezik meg. A Zoran Mikes edzette csapat szombaton 19 órától a helyi VSK gárdájával találkozik a játéknap második elődöntőjén.