Gyújtogatás

Régen úgy is mondták, hogy felült a vörös kakas a háztetőre, ha meggyúlt a ház. Az utóbbi időben sajnos elég gyakori a tűzvész, a Pro TV egyebet sem mutat, mint tűzeseteket és autóbaleseteket. Előbbiek között elég sok történik a kórházakban is, amelyek igen keserves és kínos nyomokat hagynak maguk után. Csak felelősöket nem.

Úgy látszik, kies hazánkban különböző tüzek vannak. Például a bukaresti Colectiv szórakozóhelyen 2015 októberében felcsapó tűzvész – amit egy tűzijáték okozott – 64 fiatal életnek vetett véget, és 146 túlélő azóta is szenved égési sérülései miatt. 2019 decemberében egy beteg a műtőasztalon gyúlt meg zárlatos elektromos szike miatt, 2020 novemberében a (leromlott) karácsonkői kórház intenzív osztályán kitört tűznek tíz halálos áldozata volt, 2021 januárjában pedig a híres (és felújított) Matei Balș Intézetben is megégett több beteg, és utólag is elhunytak még néhányan, bár nem tudni, hogy ki a tűz és ki a betegség következtében. Tovább nem sorolom, ez is sok a sok közül. Feltűnő az, hogy vizsgálták és vizsgálják az okokat, okozatokat, keresik a felelősöket, de ennyi! Ilyenformán félő, hogy nem ezek voltak az utolsó tűzvészek...

Aztán vannak másféle esetek is. Ide sorolom a kézdivásárhelyi petárdás „terrorista”-tűzijátékot, ahol nem gyúlt meg semmi, nem égett meg senki, még hangrobbanás sem következett be, mégis azonnal lecsaptak a hatóságok, és rögtön megtalálták a „gyújtogatókat”, sőt, hamis vádakkal, rekordgyorsasággal nehéz börtönévekre ítélték Beke István Attilát és Szőcs Zoltánt.

Kérdés, hogy hol van az igazság Romániában? Azt mi tudjuk – és lehet, hogy az illetékesek is!

A nyomozó és ítélkező szervek személyzete számára vajon nem kötelező az, amire minden tanút a bibliára tett kézzel esketnek meg, hogy az igazat és csakis az igazat, a valót mondja és gyakorolja a munkájában, vagy csak nem akarják betartani? Mert ha az eskü szerint dolgoznának, ezt a két ártatlan embert már kiszabadították volna a börtönből! Jó lenne, ha ezen szervek alkalmazottjaiban is kigyúlna az igazság lángja!

N. Kányádi Mihály, Szentivánlaborfalva