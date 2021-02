Az oroszlánbarlang előtt

Persze, emellett az is fontos lenne, hogy a majdani prefektusok ne csupán parancsot vakon végrehajtó pártkatonák legyenek, hanem feladatukhoz – a törvényesség őrei lennének – felnőni képes, az eddigieknél tisztességesebben dolgozó, feddhetetlen szakemberek. Mint kiderült, nem is olyan egyszerű feladat ez, mert amint a kormánykoalíció pártjai megegyeztek abban, hogy az RMDSZ öt kormánymegbízotti tisztséget kap, a Kolozs megyei liberálisok máris bozótharcot indítottak a magyar prefektusjelölt ellen.

Háromszéken egyelőre nem érzékelhető erőteljesebb forrongás Ráduly István uzoni polgármester nevesítése miatt, igaz, az RMDSZ jelöltjére végül a belügyminisztériumnak kell rábólintania. Az biztos, hogy Ráduly István felkészült, tapasztalattal és megvalósításokkal rendelkező községvezető, aki eddigi mandátumai során Uzon községben bizonyított. Igaztalan lenne nem megjegyezni, kár is, hogy nem folytathatja polgármesteri munkáját. De Háromszéken olyan prefektusra van szükség, aki építeni tud, nem csak a rombolásban jeleskedik. Beszédes Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester kijelentése, aki Codrin Munteanu egyik elszólását elevenítette fel a napokban: a volt kormánymegbízott szerint a székelyföldi prefektusok feladata, hogy felhúzzák a kéziféket. Nemes küldetés, sóhajthatunk keseredetten, ám hogy e feladatnak igyekeztek megfelelni, igazolják a vég nélküli, közösségünket megalázó perek utcanevek, zászlók, magyar feliratok ellen.

Kinevezése esetén Ráduly Istvánnak sem lesz könnyű dolga, jó szándékai mellett keményen küzdenie kell, hogy ne tiporják el ellenfelei. A kolozsvári fejlemények is azt igazolják, bizony fel kell kötnie a nadrágszíjat annak, aki mégis besétálna az oroszlánbarlangba. A kincses város liberálisai ugyanis minden követ megmozgatnak azért, hogy megakadályozzák – noha ismételjük: koalíciós megegyezés született e kérdésről – azt, hogy az RMDSZ jelöltje, Tasnádi Szilárd ügyvéd prefektus lehessen. Emil Boc, Daniel Buda és társai a liberálisok hétvégi tanácskozásán újólag elsírták magukat Ludovic Orban pártelnök vállán, korábban pedig a megyei tanácselnök Alin Tișe is tiltakozott. Boc és társai most a magyarellenes hangulat újjáéledésével fenyegettek, amennyiben Kolozs megye esetében Orbanék nem módosítják egyezségüket az RMDSZ-szel. Színtiszta zsarolás, de nem véletlen, hiszen tűnhetnek mégoly felvilágosultnak is, de a helybéli politikusok tekintélyes része Funar tanításain cseperedett, s korai még azt hinni, hogy Kolozsváron csakis a megbékélés fuvallata lengedez.

Ilyen körülmények között várakozik tehát az RMDSZ öt erdélyi prefektusjelöltje az oroszlánbarlang előtt, s várják, hogy bebocsátást nyerjenek. Konok küzdelemre kell készülniük, megfutamodni nem lehet, tetszik vagy sem, a vicsorítók szemébe kell nézniük.