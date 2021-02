Többé nem lesz szükség klasszikus röntgenfilm használatára, az új digitális röntgengépekkel készített felvételeket meg lehet őrizni, különböző hordozókra átmásolni, elküldeni egy másik kórházba, klinikára, bárhová, a páciens igénye szerint – hangsúlyozta dr. Roșu Mátyás, a megyei kórház igazgatója, aki maga is ennek a szakterületnek a szakorvosa. Ilyen röntgengépet kapott a radiodiagnosztikai osztály, a tüdőgyógyászati járóbeteg-rendelő és az egyik műtő, ahol érsebészeti beavatkozásokat is végeznek.

A 2019-es eszközvásárlási csomagban szerepel még egy korszerű mammográf, a jelenleginél több szeletes computer tomográf és több echográf. Ahogy a kórház megkapja a szükséges engedélyeket, a beutalt betegeknél azonnal elindulhatnak a vizsgálatok az új gépekkel, a járóbetegeknek ellenben külön betegutakat kell kialakítani, hogy ne találkozhassanak koronavírussal fertőzöttekkel – közölték a kórházvezetők.

Lapunk érdeklődésére, hogy a magasabb szintű műszerezettség jelent-e többletfinanszírozást a kórház számára, András-Nagy Róbert kifejtette, erre vonatkozó szabályozás nincs, de nagyobb pontértéket érhet el az intézmény e tekintetben, ellenben ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a kórház költségvetésében is megérezhető. Ha a megyei egészségbiztosítási pénztár költségvetése növekedne, akkor az ártámogatott szolgáltatásokra is több pénz jutna, de jelenleg paraklinikai vizsgálatokra csak akkor kaphat több pénzt egy kórház vagy diagnosztikai központ, ha egy másiktól elvesznek. Igaz, hogy méltánytalan a rendszer, hisz, ha egy kórház beruház, annak pénzügyi vonzata is kellene hogy legyen, de jelenleg a törvény erre nem ad lehetőséget – fejtette ki a menedzser.