A Hagyományok Háza felhívása

A 2020. évi tavaszi karantén után a táncpedagógusok ismét digitális távoktatásra kényszerültek áttérni. A néptáncos szakemberek több olyan gyakorlatot is kidolgoztak, amelyek egyedi szemlélettel, sok tanítási tapasztalattal illeszkednek a kialakult helyzetbe.

A Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelye és a Magyar Táncművészeti Egyetem felhívást intéz táncos szakemberek, néptáncpedagógusok számára a digitális oktatás segítségével újszerű kezdeményezések, innovatív megoldások, tudásmegosztási technikák, bemutató módszertani anyagok kidolgozására. Kíváncsian várják azokat az újszerű megoldásokat, amelyek nemcsak most hasznosíthatóak, hanem hosszabb távon is segítséget nyújthatnak a táncos-mozgásos tudás elmélyítésében. A pályázat témakörei: néptánc, népi játékok, népszokások, táncházhoz kapcsolódó folklorisztikai ismeretek, valamint táncelőkészítés – készségfejlesztés. Benyújtási határidő: február 20.

A pályaműveket a néptánc és a digitális tudásátadás módszertanában járatos szakértői zsűri bírálja el. A kiválasztott jelentkezőkkel szakmai napot tartanak, ahol bemutathatják módszertani újításaikat, és közös szakmai vitafórum keretében összegzik a digitális néptáncoktatás eredményeit. Bővebb információ a hagyomanyokhaza.hu honlapon.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Technikai okok miatt elmarad a mára tervezett A Műsor 2 című vetített előadás. Akik már jegyeket váltottak rá, valamelyik következő előadáson érvényesíthetik jegyeiket, vagy visszaigényelhetik azok árát a központi jegyirodában. * A sepsiszentgyörgyi színház február 18-án, csütörtökön 19 órától a nagyteremben Martin Crimp: A többit már láttad a moziban (rendező: Botos Bálint) előadását játssza. Az előadásra jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók.

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ. Elmaradnak az M Studio előadásai februárban: a 21-i Pam param, illetve a 27-ére tervezett To_R. A megvásárolt jegyek visszaválthatók a központi jegyirodában, valamint átírathatók a márciusi előadások valamelyikére.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ sepsiszentgyörgyi stúdiótermében február 19-én, pénteken 10 órától és 20-án, szombaton 11 órától látható a Zsongás című koncertjáték bohócokkal. A 35 perces előadást 5 éven felüli nézőknek ajánlják, rendezője Dávid Péter. Jegyfoglalás a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. A Táncsétány, a táncegyüttes alakulásának harmincadik évfordulójára készült produkció (koreográfusok: Orza Călin, Melles Endre, Furik Rita, Tekeres Gizella, rendező-koreográfus: Ivácson László) február 24-én 19 órától tekinthető meg Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében. Az előadásra jegyet vásárolni a központi jegyirodában lehet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán: ma 16.45-től Trollok a világ körül (magyarul beszélő), 17.15-től A tanár (román dokumentumfilm), 19 órától Bűvölet – Az örökség (román felirattal), 19.15-től 10 nap anyu nélkül (román felirattal); szerdán 16.30-tól Corpus Christi (román felirattal), 16.45-től Lassie hazatér (magyarul beszélő), 19 órától 10 nap anyu nélkül (magyarul beszélő), 19.15-től Teljes titoktartás (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

A KOVÁSZNAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN szerdán 18 órától a Seveled című magyar komédiát vetítik. Helyfoglalás naponta 8–16 óráig a jegypénztáránál vagy a 0744 364 250-es telefonszámon. A jegyek ára egységesen 10 lej.

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: Face to face – Bikfalvi Zsolt fotós bukaresti kiállítása. * Erdély régi templomai – Szeben megyében, a Vöröstoronyi szoros bejáratánál, Oltszakadáton áll Erdély egyik legrégebbi temploma. A hívek evangélikus magyarok. * Út, igazság, élet: Isten és a cselló – A Tordától délre található Kercsed református lelkipásztora viszonylag kevés hívőhöz szól a vasárnapi istentiszteleteken. * Manus Őrkői Cigány Találkozó – Amikor a járványügyi szabályok ezt épp megengedték, tavaly is megszervezték a Manus Őrkői Cigány Találkozót. Néhány napig versenyek, koncertek, különféle foglalkozások helyszíne volt Sepsiszentgyörgy határa, de a fesztivál forgatagában súlyos mindennapi gondok is felszínre kerültek.

Megjelent

A kéthavonta megjelenő Erdélyi Gyopár idei első száma ezúttal is képanyagban gazdag, tartalmában színes, a kikapcsolódás lehetősége mellett gondolatébresztőként is szolgál. Így például elgondolkodhatunk azon az Erasmus+ projekt házi csokival és életképes nyelvtudással című beszámolót olvasva, milyen lehetőségek vannak arra, hogy a fiatalok világot lássanak, természetszeretetet tanuljanak. A Zsigmond Enikő Kőváry László-díjas lett című írás arra irányíthatja a figyelmet, hogy igen, érdemes, van elismerés, mely erőt ad a munka folytatásához. Néha jobb lent, mint fent? – ezen a kérdésen is érdemes elgondolkodni, és nem csak a Fericsei csontbarlang viszonylatában. Ha a külföldi utak tervezése nehézkes is mostanság, nem muszáj a házban ülni, hisz országhatárokon belül is akad bőven látnivaló. A szabadságtervezéshez adhat ötletet a Három nap Háromszéken című beszámoló, a maroshévízi Bánffy-fürdő bemutatása, a gombaismertetők sora vagy a Hazajáró friss kínálata: Nyár végi kalandozások a Gyimesektől Mezőségig. A Fele se mese folytatódik, a valóság természeti és ember alkotta szépségei kínálják magukat a kiadványban. A folyóirat az EKE tagszervezeteinél kapható.

Ingyenes ügyintézés Ozsdolán

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai az érvényes egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett február 17-én, szerdán 16–18 óráig Ozsdolán a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és dossziék összeállításában is.

Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kellene utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), baróti irodáját (Szabadság utca 19-es tömbház, 4B lépcsőház, telefon: 0742 174 168).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom (0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

HOSSZABBÍTOTT ÜGYFÉLFOGADÁS. Sepsiszentgyörgy Közpénzügyi Igazgatóságán (Olt utca 2. szám) minden kedden és csütörtökön 18 óráig meghosszabbított nyitva tartással várják az ügyfeleket. Hétfőn és szerdán 8–15, pénteken 8–13 óráig tart a program. * A személyazonossági igazolvány kiállításának illetéke a személynyilvántartó osztály Dózsa György utca 14. szám alatti székhelyén is befizethető, ezért nem kell a városi adóhivatalba menni. * Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja a lakók figyelmét, hogy a helyi adók és illetékek befizetésére a www.ghiseul.ro oldal is használható. További, az adók és illetékek mértékével kapcsolatos információk a taxeimpozite-locale@sepsi.ro e-mail-címen kérhetők.