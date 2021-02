Az olcsónak szánt, de „prémium-kabátba” öltöztetett aranysárga főzet egyáltalán nem rossz, a hazai terepen kóstoltam már ennél sokkal rosszabbat is. A Stephans Bräu Pilsnek szép fehér habkoronája van, de az nagyon gyorsan, sőt, ha roppant viccesre akarnám fogni a dolgot, akkor még annál is gyorsabban elillan. Az illata enyhe, ám még így is nagyon malátás, ízvilágát is ez dominálja. A komló fűszerezettsége mellett megjelenik az íz fölött egy kis kesernyés zamat is, a sör összességében vizezettnek, lágynak tűnik. A közepesen testes serital szén-dioxid-tartalma meglehetősen alacsony, emiatt úgy csúszik le az ember torkán, mint a víz. Fogyasztható ivósör ez, amelynek ár-érték aránya is kiváló: 2 lej 75 baniért egy teljesen elfogadható habos nedűt kapunk. Egészségünkre!

Adatok: * származási hely: Németország * ára: 2,75 lej * kiszerelése: üveg (500 ml) * alkoholtartalom: 4,9% * száraz­anyag-tartalom: 11.2°P * IBU: – * összetevők: víz, árpamaláta, komló * típus: pilsener * színe: aranysárga * a sör pontszáma: 5,5/10.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Bajor tisztasági törvény – több mint fél évezreddel ezelőtt, 1516-ban hirdették ki a bajor sörök ma is minden nemzetközi mérce alapját jelentő „tisztasági törvényét”. A regula előírta, hogy sörfőzéshez csak három alapanyag – víz, maláta, komló – használható. (Az előírásban csak három összetevő szerepelt, az élesztőgombát ugyanis csak több mint négyszáz évvel később, a 19. században fedezte fel a tudomány.) 1871 után a bajor tisztasági törvényt minden németországi főzdére kiterjesztették.