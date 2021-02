Előző írásunk

A burgonyatermesztés volt az elmúlt pénteken Kézdivásárhelyen zajlott gazdafórum fő témája. A Romániai Farmerek Klubja által szervezett rendezvény fő meghívottja Adrian Oros mezőgazdasági miniszter volt, s a pityókatermesztést érintő kérdések mellett a rendezvényen szóba kerültek az agrárium egészét érintő gondok is. Az esemény fő mozzanataként az agrárminiszternek átadták a Burgonyatermesztők Országos Szövetsége által elkészített, A burgonya országos stratégiai terve című dokumentumot. Bár nem tartozik a burgonyatermesztés témájához, szó esett az agrártárca által megfogalmazott, a háztáji sertéstenyésztés korlátozását célzó határozattervezetről is. Könczei Csaba parlamenti képviselő Kovászna megye mezőgazdasági prioritásairól értekezett, Kozma Béla, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője a burgonya-szaporítóanyag termesztésének fontosságáról beszélt. A jelen lévő gazdák is szót kaptak: kritikus felszólalások hangzottak el a hazai mezőgazdaság legégetőbb gondjairól, de a mindennapi gazdálkodást negatívan érintő problémákról is szó esett. Mindezekről a Gazdakör következő kiadásaiban számolunk be, sürgőssége okán elsőként a sokakat érintő, a háztáji sertéstartást korlátozó rendelettel foglalkozunk.