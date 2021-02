Bevetésen a harmadik vakcina

Az AstraZenecára tegnapig 142 ezren foglaltak időpontot az ebből a célból újonnan megnyitott 180 újabb oltóközpontban. A második szakaszban jogosultak többsége – a 65 év felettiek, az öregotthonok lakói – továbbra is a Pfizer/BioNTech és Moderna oltásokat kaphatják a korábban megnyitott 578 oltóközpontban.

A koronavírus-elleni oltás kezdete, december 27-e óta csaknem 700 ezer embert oltottak be koronavírus ellen, közülük 454 ezren a második dózist is megkapták. A tegnapi nap folyamán 27 290 Pfizer/BioNTech, 3035 Moderna és 6812 AstraZeneca vakcinát adtak be, mostanára Románia a negyedik helyen áll az Európai Unióban a lakosság átoltottsága (5,59 százalék) tekintetében. Az első brüsszeli útjáról hazatérő Florin Cîțu miniszterelnök szombaton azt mondta: hamarosan „felpörög” az oltáskampány, hiszen április folyamán 2,4 millió dózis koronavírus elleni oltás érkezik az országba, így szerinte továbbra is tartható az a célkitűzés, hogy nyár végéig a lakosság 70 százalékát immunizálják.

A koronavírus-fertőzés terjedése továbbra is lassuló tendenciát mutat, bár a vasárnap délelőtt – hétfő délelőtti időszakban elvégzett – a hétvégének megfelelően kevés számú – 9775 tesztnek kis hányada, 13,61 százaléka bizonyult pozitívnak. Az 1331 új esettel 763 294-re emelkedett a járvány kezdete óta bizonyítottan koronavírus-fertőzöttek száma, a gyógyultaké 709 520. Kovászna megyéből ebben az időszakban nem jelentettek új megbetegedést, Háromszék fertőzöttségi mutatója 0,57 ezrelék. A stratégiai kommunikációs törzs tegnapi jelentése 79 újabb halálesetről tájékoztatott, ez majdnem kétszerese az előző nap regisztrált áldozatok számának. A kórházi kezelésre szoruló betegek száma majdnem százzal több, mint egy nappal korábban, a 7048 páciensből 941-en – húszonhárommal kevesebben, mint előző nap – szorulnak intenzív terápiás kezelésre.

Eközben a gazdasági rendőrség tíz házkutatást végzett tegnap reggel bukaresti, illetve Bihar, Brassó, Máramaros és Temes megyei helyszíneken abban az ügyben, amelyben a gyanú szerint hamis termelői márkával ellátott, de silány minőségű koronavírus elleni védőmaszkokat adtak el COVID-19-betegeket kezelő kórháznak. Az ügyben hat gyanúsított kihallgatására kerül sor. A hatóságok nem nevezték meg, hogy melyik kórháznak adtak el hamis maszkokat, a Digi24 információi szerint a temesvári Victor Babeș Kórház az érintett. Az orvosok panasza a rossz minőségű maszkokra a helyi sajtót is bejárta.