Az Orban-kormány már 2019 decemberében felszámolta sürgősségi rendelettel az intézményt, de az akkor még SZDP-s többségű szenátus elvetette a kezdeményezést. Klaus Iohannis elnök azonban visszaküldte a parlamentbe újbóli megfontolásra a rendeletet, másodszori nekifutásra pedig a most többséget alkotó koalíció megszavazta. (Főtér)

ÚJRA HALÁLHÍRÉT KELTETTÉK. Állítólag 92 éves korában COVID-19-ben meghalt az Egyesült Államokban Ion Mihai Pacepa tábornok, a volt román kommunista külügyi hírszerzés, a DIE egykori vezetője, aki elárulta a Kárpátok géniuszát. Halálhírét a Theepochtimes.com-on közölte Ronald J. Rychlak amerikai ügyvéd, bár a hírt nem árt fenntartásokkal kezelni, hiszen Pacepa tábornoknak az elmúlt évek során már többször is halálhírét keltették. A keleti blokk legmagasabb beosztású disszidenseként emlegetett Pacepa 1978-ban kapott politikai menedékjogot Jimmy Carter akkori elnöktől. Ceauşescunak hatalmas csapás volt az egykori kémfőnök szökése, a volt román diktátor a 80-as években ötmillió dollárt költött el Pacepa likvidálására – többek között a Sakálként elhíresült terroristát, Ilich Ramírez Sánchezt is felbérelte –, ám nem járt sikerrel. A román történelem egyik legellentmondásosabb figurájáról – sokak szerint hős, mások szerint áruló – egyesek azt is állították, hogy valójában KGB-ügynök volt. Egyik könyvében viszont leszögezte, nem akkor árulta el hazáját, amikor az Államokba szökött, hanem akkor, amikor még a Securitatét és a diktatúrát szolgálta. (Főtér)