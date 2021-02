Kivizsgálás következik

Nyilatkozatára azt követően került sor, hogy elhunyt egy brüsszeli kórházban az az 52 éves konstancai férfi, akit súlyos égési sérülésekkel szállítottak külföldre, miután Romániában több kórházat is megjárt, de az orvosok nem tudtak segíteni rajta, sőt, több fertőzést is összeszedett. A miniszter szerint a súlyos állapotban lévő égési sebesültek ellátására több ellátó központot finanszírozott a Világbank 2015-től kezdődően, de ezeknek mai napig nincs engedélyük. Voiculescu azt is közölte, hogy a súlyos égési sebesültek ellátására fenntartott helyek száma „kevéssel több mint húsz az egész országban”.