A Vera Jourovának írott levelében Tőkés László kifejtette, az EB döntése „cinikus és szégyenteljes”, véleménye szerint a Bizottság kettős mércét alkalmaz: egyes kisebbségi közösségekkel vagy a migránsokkal kapcsolatban kiállnak emberi jogaik, identitásukhoz való joguk mellett, míg „az európai őshonos közösségek kultúrájának, nyelvének, hagyományainak, megmaradásának és jogainak védelme sem önt, sem pedig az Európai Bizottságot igazából nem érdekli.”

A következmény nélkül maradt európai polgári kezdeményezés révén az EB az unió lakosságának egytizedét kitevő nyelvi, vallási vagy regionális közösségek sorsával való törődést utasítja vissza, véli Tőkés, hozzátéve, az EB valójában gúnyt űz saját magából és az uniós intézményrendszerből is, hiszen ez idáig egyetlen eredményes állampolgári kezdeményezés – holott azt a közvetlen demokrácia eszközeként honosította meg a EB – nyomán sem indult törvényhozási eljárás. „Az eddigi szomorú tapasztalat az, hogy a polgári kezdeményezés intézménye az Európai Bizottság számára egyszerű díszlet. A jelek szerint Önt és az Európai Bizottságot nem érdekli az emberek hangja! Semmibe veszik a többmillió aláírást, a kezdeményezéseket, az évekig tartó munkát, semmibe veszik a demokratikusan kifejezett közösségi véleményt. 1989 előtt azt hihettük, hogy Brüsszelben nem ismerik a helyzetünket. A kommunizmus bukása után azt gondoltuk, akarnak, de nem tudnak segíteni. Most, harmincegy évvel a rendszerváltozás után pedig rá kell döbbennünk arra, hogy vannak ugyan döntéshozók, akik európainak tartják magukat, de nem akarnak segíteni a helyzetünkön! Az Európai Bizottság Minority SafePack-ügyben hozott döntése szomorú tükre annak, hogy miként gondolkodnak Önök a még létező európai örökségről és a sokat emlegetett sokszínűségről” – írta Tőkés László, arra kérve az EB-t, vizsgálja felül döntését, annál is inkább, mert az Európai Parlament tavaly decemberben támogató határozatot fogadott el az MSPI-vel kapcsolatban.

Tőkés László levelére William Sleath, az egyik főtitkárhelyettes alá rendelt állampolgári, egészségügyi, migrációs és biztonságpolitikai igazgatóság vezetője válaszolt. Sleath az EB január 14-én kiadott közleményében megfogalmazottakat felelevenítve emlékeztet, az EB már gyakorlatba ültetett vagy nemrég elfogadott törvényekkel elindította a gyakorlatba ültetés folyamatát több olyan kérdésben, amelyeket az MSPI felvetett, más témákban pedig nyomon követési eljárás foganatosítását helyezték kilátásba. Mindezeket figyelembe véve, „ebben a szakaszban nincs szükség új jogalkotási eljárás indítására”, állapítja meg Sleath, kilátásba helyezve, hogy az EB „a kellő időben felül fogja vizsgálni a releváns új jogalkotási intézkedések hatékonyságát, és ahol szükségesnek véli, további intézkedések foganatosítását fogja megfontolni.”