Óvatos nyitást terveznek Magyarországon

Orbán Viktor napirend előtt hangsúlyozta, a járványadatok egész Európában, így Magyarországon is növekedést mutatnak. Magyarországon a járványgörbe tíz napja nem csökken, a második hullám lefelé tartó szakasza megtorpant, vélhetően a ragályosabb vírusmutáció miatt ismét emelkedő tendencia jöhet. Ezért szükség van az Országgyű­léstől kapott felhatalmazás meghosszabbítására és az eddigi szabályok szigorú, következetes betar­tására.

Az újraindítás feltételének a vakcinát nevezte a kormányfő, mert anélkül nem lehet megállítani a vírust. Ezért tartja a legfontosabb mai feladatnak minél több oltóanyag gyors beszerzését. Az orosz vakcináról elmondta: három hónap alatt egymillió ember oltására elegendő oltóanyag érkezik Magyarországra. A kínai vakcina ügyében pedig arról tájékoztatott, hogy 2,5 millió ember beoltására elég vakcinát vásárolnak. A magyarok május végéig 3,5 millióval több embert tudnak beoltani, mint egy olyan, hasonló méretű EU-s ország, amely csak nyugati vakcinákra támaszkodik – mondta a miniszterelnök.

Jelezte, a nyitásról online konzultáció indul, hét kérdésben kérik ki az emberek véleményét. A gazdasági helyzetről azt közölte: a kormányzati válságkezelés lényege a munkahelymegvédés volt. A miniszterelnök megerősítette: amint lesz elég vakcina, hozzákezdenek a korlátozások fokozatos enyhítéséhez. A kormány gazdaság-újraindítási akciótervet indított – folytatta –, a kabinet meggyőződése, hogy a gazdaságot munkahelyteremtéssel, adócsökkentéssel, beruházástámogatással kell újraindítani. Az akcióterv hét lépése: a lakásépítési áfa öt százalékra csökkentése, a lakásfelújítási program, a bajba jutott vállalkozások bértámogatása, az orvosbéremelési program, a 13. havi nyugdíj visszaépítése, a 25 év alattiak szja-mentessége és kamatmentes újraindítási gyorskölcsön biztosítása a legkisebb vállalkozásoknak – ismertette. Az akcióterv ezeket követő lépése egy nagyívű beruházástámogatási program, amelyet az EU-val közösen finanszíroznak, és amelynek legnagyobb nyertese a felsőoktatás lesz, megvalósul az ország legnagyobb egyetemfejlesztési terve – közölte.

A parlamenti vita során Jakab Péter, a Jobbik képviselője döntésképtelenséggel vádolta a miniszterelnököt, és közölte azt is, frakciója nem támogatja a veszélyhelyzet meghosszabbítását. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció politikusa szerint nincs még egy olyan ország, amely ilyen keveset adott volna bértámogatásra, munkahelymegőrzésre. Az LMP-s Schmuck Erzsébet a kormány legnagyobb hibájának azt tartotta, hogy nem segített a bajba jutott embereknek. Szabó Tímea (Párbeszéd) szerint nagyon szánalmas képet mutat a kormány tavalyi teljesítménye. Tóth Bertalan (MSZP) úgy értékelte, a miniszterelnök a bizalmat és a felelősséget tekintve is megbukott. A KDNP nevében felszólaló Simicskó István szerint a kormány időben hozta meg a szükséges védelmi intézkedéseket és a vakcinabeszerzéséért is mindent megtett időben, sőt, anyagi segítséget is nyújt a bajba jutott ágazatoknak. A fideszes Kocsis Máté szerint az ellenzéknek semmi sem drága, emberéletek árán akarja térdre kényszeríteni a kormányt, hogy politikai hasznuk legyen belőle.