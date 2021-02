Függetlenségpárti többség Katalóniában

A PSC a szavazatok 23 százalékával végzett az élen, ezzel 33 mandátumhoz jutva a 135 fős autonóm parlamentben. Második és harmadik helyen az eddigi függetlenségi kormánykoalíciót alkotó Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) és az Együtt Katalóniáért (Junts pel Catalunya) került be a parlamentbe. Ahogy azt a választást megelőző közvélemény-kutatások is jelezték, egy párt sem tud önállóan kormányt alakítani, mert nem szerezte meg az ahhoz szükséges 68 mandátumot. A 2017-es katalán választások utáni hasonló helyzet alakult ki, akkor az Állampolgárok győztek, de többséget nem nyertek. A katalán függetlenséget képviselő pártok összefogásával megalakulhatott a Quim Torra vezette új kormány. A függetlenségi pártok erősorrendjét megváltoztatta a most lezajlott választás: az ERC megelőzte az Együtt Katalóniáért pártot. Utóbbi az egyoldalú elszakadás híve, előbbi azonban elengedhetetlennek tartja a spanyol állammal egyeztetett népszavazás megrendezését és kellő társadalmi felhatalmazás megszerzését a különváláshoz.