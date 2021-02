Alig húsz perc alatt lezajlott az a közmeghallgatás, amelyet a Bodok szállodarom övezeti városrendzési tervéről (román betűszóval PUZ) tartott a sepsiszentgyörgyi városháza a tervezett átalakítások által közvetlenül érintett ingatlantulajdonosok és más érdeklődők részvételével. Ez azért meglepő, mert az első, tavaly ősszel megszervezett közvitán rengeteg ellenvetés érkezett; az önkormányzat ezek hatására módosíttatta a szabályozási tervet, és ezt már nem kifogásolták a második, múlt csütörtöki megbeszélés résztvevői, habár azt ezúttal is leszögezték, hogy tulajdonjogukhoz ragaszkodnak.

Arról a területről van szó, ahova a Bodok Szálló bontása után korszerű új művelődési központot álmodtak meg a város vezetői. A szabályozási terv Birtalan Csilla városi főépítész közlése szerint azt tartalmazza, hogy milyen rendeltetést szánnak a belváros e részének a jövőben, de azt, hogy a meglévő épületek közül mi marad a helyén, mit fognak lebontani, és hová mi épül majd, a kivitelezési terv fogja tartalmazni. (Ezt Antal Árpád polgármester és a tervet készítő V&K cég vezetője, Vivianne Gheorghiu műépítész is megerősítette.) Hozzátette: a szabályozási terv senki tulajdonjogát nem veszélyezteti, sőt, lehetővé válik az építkezés a Csíki utca bal oldalán levő udvarokban is, ami épp az övezeti városrendezési terv hiánya miatt nem volt lehetséges az utóbbi időben. Ennek ellenére egy család szóvá tette, hogy a rajzon az egyik főbejáratot jelző nyíl még mindig épp a házukon megy keresztül, de azt a választ kapta, hogy a nyíl mindössze annyit mutat, hogy milyen irányból közelíthető meg a szabályozott terület. Ezzel a közmeghallgatás érdemi része le is zárult.

Jött azonban máshonnan kifogás: Antal Árpád pár órával a közvita előtt tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az új művelődési központ felépítéséről szóló hármas megállapodás – Sepsiszentgyörgy városa, a megyei önkormányzat és a Sapientia Alapítvány között – aláírása után a prefektúra „dörgedelmes levelet” küldött, amelyben megpróbál belekötni a tervezett beruházásba. Kifogásolják, hogy miért beszélnek Sapientia egyetemről, amikor az alapítvánnyal szerződtek (azért, mert az alapítvány képviseli az egyetemet), de tárgyi tévedések is vannak az átiratban, ezek egyike az, hogy a Kónya Ádám Művelődési Házat is le akarják bontani, amiről szó sincs, kívül is esik a szabályozási terven.

A következő lépésben Sepsiszentgyörgy helyi tanácsának is el kell fogadnia a szabályozási tervet, csak ezután kezdődhet a tervezés és a kivitelezés.