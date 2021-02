Sokan idegenkednek a Bálint-naptól, mert nincs évszázados hagyománya a mi tájainkon, de az utóbbi évek során egy olyan kezdeményezés is társult mellé, melynek a fontosságát senki sem vonhatja kétségbe. A Házasság hete valójában a párkapcsolat gazdag problémakörét igyekszik körüljárni, fontos válaszokat kínálva azokra a kérdésekre, melyekkel valamennyi házasságban, párkapcsolatban szembesülnek az emberek. Idén február 7–14. között tartották a Házasság hetét Sepsiszentgyörgyön az Unitárius Egyházközségben.

Vasárnaptól vasárnapig, istentisztelettől istentiszteletig tartott a rendezvénysorozat sok nagyszerű előadással, koncerttel, közösségi játékkal, mozizással és egy főtéri banner leleplezésével. És mindezek között rengeteg érzelemmel, ahogy az lenni szokott évről évre. A rendezvény idei mottója az volt, hogy Ezerszer is igen!

A jó házasság titka

Hétfő este Kolcsár József színművész és neje, Linda volt a meghívott, akiket Pál Tünde pasztorálpszichológus és Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkipásztor faggatott házasságukról és általában a jó házasság titkairól. Meséltek a családon belüli szerepeikről, a különböző helyzetekben elkövetett hibáikról és azok jóvátételére tett kísérleteikről, az Isten előtt vállalt házastársi viszony, a holtodiglan-holtomiglan jövőbe mutató erejéről. Bevallásuk szerint elsősorban Kolcsár József sokirányú tevékenysége, szakmai kötelezettségei szokták megnehezíteni a családi életüket, de a házasságuk alapját szilárdnak érzik, és folyamatosan dolgoznak azon, hogy jó legyen a kapcsolatuk. Ebben fontosnak tartják az önreflexiót, a humort, a játékosságot, szervezettséget...

Kedd este dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta Viharálló szerelem című online előadását tekinthették meg a résztvevők, mely a budapesti központi rendezvénysorozat része volt idén. A szakember arról beszélt, hogy mit tehetnek a párok annak érdekében, hogy a nehézségek ne eltávolítsák egymástól, hanem még erősebb szövetséggé kovácsolják őket. A szakember legfrissebb kutatásában 1255 fő vett részt, válaszaik nyomán pedig egyértelmű különbség rajzolódott ki a koronavírus okozta házassági krízisen sikerrel túljutók és a kihívásban alulmaradók között. Szerinte hét alaptényező határozza meg ezt a különbséget, melyekről külön értekezett előadásában: a jó kommunikáció, a konfliktuskezelés, az intimitás-szexualitás, a pénzhez való viszony, a rend és ápoltság, az érzelmi elérhetőség és a spiritualitás.

Igenek és nemek

Szerdán tartották a Kincskereső című vetélkedőt, mely során előbb bemutatkoztak a házaspárokból alakult csapatok, majd különböző feladatokat kellett elvégezniük a városban: monogramokat rajzoltak szerelemlakatokra, fotózkodtak az „unitárius jótevő” szobránál, verset szavaltak a LibriM könyvesboltban, lefényképezték annak a személynek a szobrát is, akinek a tevékenysége nyomán Európában elsőként Tordán hoztak határozatot a vallásszabadság biztosítására, majd várt rájuk a kincs az Egy az Isten felirat alatt. A játék után a Mácsafej zenekar Átváltozás című megzenésített szerelmes versekből összeállított koncertjét hallgathatták meg az unitárius templomban.

Csütörtökön Balázs Réka és Papp Adolf családterapeuták Igenek és nemek: hol vannak a határaink? címmel tartottak előadást, melyből megtudhattuk, hogy nagyon gyakran azért mennek tönkre a házasságok, mert a házastársak között nem tiszták azok a határok, melyek valójában a legalapvetőbb működési keretet biztosítják egy kapcsolatban. A határok – melyek lehetnek rugalmasok, merevek vagy átjárhatók –, már pici gyermekkorunktól meghatározzák az életünket, de mi magunk általában csak biztonságos kapcsolatban tudjuk meghúzni a határainkat. Az előadók szerint csak akkor tudunk ezerszer is igent mondani a párunknak, ha néha határozott nemeket is mondunk.

Pénteken este a Boldog idők című francia filmet tekinthettük meg a Művész moziban. Egy idős házaspárról szólt, mely az egymásból való kiábrándulás, megcsalás, szakmai és magánéleti végső kiégés mellől talál vissza egykori önmagához, ifjúságának életteli pörgéséhez, de a film nagyszerűen jelezte azt is, hogy mindez nem tud maradéktalanul megvalósulni, mert valójában lehetetlen visszaforgatni az idő kerekét. Mégis, ha sikerül megtalálni magunkban egykori önmagunkat, már az elég lehet a boldogabb élethez.

Hármas Kötél Családközpont

Szombaton a városi tanács támogatásának köszönhetően Németh László képzőművész Házassági siker című bannerét avatták fel a főtéren. Az eseményen Kovács István unitárius lelkipásztor elmondta, hogy a házasság intézménye az örökkévalóság és az isteni áldás jegyében helyettesíthetetlen, és „változhat a világ bármilyen irányban, ami az idők fölött stabilan, változatlanul és biztonságosan megmarad, akár egy kőszikla a tenger hullámverésében, az a házasság intézménye”. Hozzátette: egy kapcsolat csak akkor lesz valóban stabil, ha folyamatosan gondozzuk, erősítjük, és ebben próbál segítséget nyújtani a Házasság hete rendezvénysorozat.

A lelkész után Kondor Ágota helyi tanácsos is felszólalt, aki a város közösségépítő projektjeinek összehangolójaként tevékenykedik. Ő a Házasság hete rendezvénysorozat országokon átívelő két évtizedes történetéről beszélt, hangsúlyozva, hogy a házasság nem csupán egy intézmény, hanem „Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása, amelyben a házastársak megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretetet, hűséget, biztonságot, az összetartozás és együtt töltött idő örömét”. A város támogatni szeretné a fiatalokat a családalapításban, fészekrakásban, szülőföldön való megmaradásban – tette hozzá. A banner azokat a programokat is népszerűsíti, amelyeket az egyházközség által támogatott Hármas Kötél Családközpont év közben is működtet: csupa olyan tevékenységet, mely a lelkész szavaival a családi élet egyfajta szervizének mondható.

„Ezerszer is igen! De hogyan?” – ezzel a címmel tartotta a rendezvénysorozat utolsó előadását szombaton Pál Tünde pasztorálpszichológus, a Hármas Kötél és a Házasság hete sepsiszentgyörgyi megálmodója, elindítója, fő szervezője. Pál Tünde szerint a sikeres házasság ismérveit három fogalommá lehetne összesűríteni, ezek pedig az önismeret, a társismeret és az együttműködés – ezekre előadásában külön-külön is kitért. Talán az önismeret a legnehezebb ezek közül, mert összességében sokkal több bennünk a rejtett, vak és nem ismert terület, mint amit nyíltan vállalunk. A társismeret és együttműködés témakörében több kötődési stílust ismerhettünk meg: a biztonságost, a szorongó-aggodalmaskodót, az elutasító-elkerülőt és a bizalmatlan-elkerülőt, melyekkel kapcsolatosan egy jó hír is elhangzott: ezeket felismerve változtathatunk rajtuk. A jól működő párkapcsolat titka valójában az önmagunkra való folyamatos reflektálás és társunk kötődési szükségletének kielégítése.

A rendezvénysorozat részeként kisorsoltak egy wellnesshétvégét is a résztvevők között, a vasárnapi záró istentisztelet után pedig a részt vevő párok fotót és bibliát kaptak ajándékba. Kovács István lelkipásztor záróimájában így fogalmazott: csak a kötődésben bonthatunk szárnyakat.