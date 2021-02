Konténeres sittszállításhoz válassz szakértőt! /X/

Sok fontos pontja van egy konténeres sittszállításnak, melyre elsőre nem is gondol az ember. Épp ezért született meg ez a cikk, hogy te is átlásd, mire érdemes figyelni konténeres sittszállítás rendelésénél.

Legyen elég konténer és autó

Amikor konténeres sittszállításra gondolsz, akkor hogy képzeled el a folyamatot? Felhívod a szállító céget, hozzanak egy konténert. Utána mi lesz? Ott hagyják a konténert, vagy megvárják, amíg felpakolod a sok sittet? Egyáltalán, ha ott hagyják, akkor meddig hagyják ott? Érdemes ezen egy kicsit elgondolkozni, mert fontos az is, hogy te mit akarsz, illetve, hogy a cég mit tud teljesíteni.

A legkényelmesebb megoldás az, ha a konténert lerakják, és van időd telepakolni, feltölteni építési törmelékkel, hulladékkal. Ehhez viszont az kell, hogy tudják akár napokig is nélkülözni a konténert a szállító cégnél. Ez tehát egy fontos szempont lesz a konténeres sittszállító cég kiválasztásánál.

Ha szeretnéd, hogy ott maradjon a konténer, akár egy teljes hétig is, plusz díj nélkül, akkor válaszd a KonténerSitt csapatát! Náluk egy teljes hétig is kihelyezve maradhat a konténer, melyre ráadásul felárat sem számolnak fel. Hogy ezt hogyan csinálják? Egyszerű: több mint 1000 db konténerük van különböző méretekben. Ez rengeteg konténer, és egyben rengeteg szabadságot is biztosít a cégnek és neked is.

Meglegyen minden szükséges engedély a konténeres sittszállításhoz

Amikor valaki sittszállítással akar foglalkozni, sok engedély beszerzésével találja szembe magát. Az egyik ilyen fontos engedély a behajtási engedély. Olyan céget válassz, aki rendelkezik behajtási engedéllyel arra a területre, ahonnan a sittet el kell szállítani. Vagy ha védett övezetről van szó, akkor 1-2 napon belül mindenképp be tudja szerezni a szükséges behajtási engedélyt. Emellett természetesen meg kell legyen a hulladékszállítási engedélye is a cégnek.

Van még egy engedély, mely nagyon érzékeny pont az ügyfelek számára: a területfoglalási engedély. Ezt a közterületre helyezendő konténerek esetén kell a helyileg illetékes önkormányzatnál megigényelni. Ezt viszont nem a sittszállító cégnek, hanem neked kell intézned. És sajnos amellett, hogy el kell intézni, ha közterületre akarod a konténert elhelyezni, még díjköteles is.

Nem árt egy hulladékkezeléssel is foglalkozó telephely

Ha egy sittszállító igazán hatékony akar lenni, akkor a hulladék kezelésére alkalmas telephellyel is érdemes rendelkeznie. Ez a biztosíték arra is, hogy jól szelektálva, a megfelelő helyre kerül majd a hulladékunk. (X)