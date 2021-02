Igazi rock stílus nőknek /X/

Te is élsz-halsz a rockzenéért? Szeretnéd, hogy a ruházatod is tükrözze, a rock a Te igazi műfajod? Mai cikkünkben körbejárjuk, melyek azok a ruhadarabok és kiegészítők, melyek nem hiányozhatnak egyetlen igazi rocker csaj ruhatárából sem.

A rocker stílus

A rock-, metál- és punkzene kedvelőinek megjelenéséhez szorosan hozzátartozik az acélbetétes bakancs, ami a lázadó megjelenést képviseli. Önmagában az acélbetétes bakancstól azért még nem leszünk rockerek.

A rocker stílusú ruhatár alapszíne egyértelműen a fekete, továbbá jellemző a sötét színű alapdarabok használata is. Apropó alapdarabok. Mi számít alapdarabnak egy rocker ruhatárában? Az acélbetétes bakancs mellett meg kell említenünk a zenekaros pólót és pulóvert, azaz valamilyen zenekaros felsőt, de ide sorolhatjuk például a szakadt vagy szegecses farmert, a bőrkabátot vagy éppen a magas szárú tornacipőt is. Kiegészítők tekintetében leginkább a felvarrók, a különböző láncok és rockos ékszerek a legnépszerűbb darabok.

Vagány, de nőies darabok rocker nőknek

Fontos, hogy megtaláld a saját stílusod, és tűnj ki a tömegből. Nem törvényszerű, hogy kizárólag fekete színű holmikat viselj. Ha fekete színű alapdarabokat viselsz, akkor pedig nyugodtan felvehetsz egy pár színes bakancsot is. Természetesen nem babarózsaszínű vagy citromsárga bakancsra gondoltunk, de például jó választás lehet a piros, az olívazöld vagy éppen a sötétkék darab is.

A zenekaros felsők mellett szerezz be nőiesebb kialakítású rockeres felsőket is. Ha a határozottságod mellett a nőiességedet is szeretnéd hangsúlyozni, válassz szélesebb nyakkivágással ellátott, csipkével kombinált vagy éppen harangujjú, elegánsabb darabot.

A csipkével kombinált női rock felsők amellett, hogy megmutatják a lázadó természeted, a benned lakozó erőt és határozottságot, megvillantják a benned rejlő nőiséget és egyediséget. Egyfajta glam rock stílust képviselnek ezek a csipkével kombinált női felsők, melyek egyszerre képviselik a benned rejlő szelídséget és keménységet.

Számtalan nőies glam rock felső közül választhatsz, melyek gótikus elemeket is tartalmaznak. Jellemzően koponya, kereszt, valamilyen vadon élő állat, rózsa, szív, sárkány, angyalszárny minta, lenyomat szerepel egy-egy darabon. Szerezz be egy szegecsekkel, tüskékkel, ezüst karikákkal díszített darabot is.

Hangsúlyozd megjelenésed kiegészítőkkel

Ha igazán egyedivé szeretnéd tenni megjelenésed, viselj kiegészítőket. Egy igazi rockos karkötő, fülbevaló, gyűrű vagy éppen nyaklánc is jó választás. Kiegészítheted öltözékedet egy szegecses övvel vagy akár táskával is.

Stílusodat még inkább személyre szabhatod bőrből és fémből készült rockos hajdísz viselésével.

Számtalan alapdarab közül választhatsz, melyet bátran kombinálhatsz a kiegészítők széles választékával, így mindig megtalálhatod a stílusodhoz leginkább passzoló rockos megjelenést.