Hangolódj Te is a közeledő tavaszra egyedi dekorációs elemekkel /X/

Igaz, hogy a naptár szerint még javában tart a tél, hiszen február hónapot írunk, de lassan már a tavasz is kezdi bontogatni szárnyait. A tavasz sokunk kedvenc évszaka, ilyenkor ugyanis a hosszú, hideg tél után újjáéled a természet, virágba borul a táj, virágoznak a fák is. A tavasz egyet jelent az újrakezdéssel, a virágzással.

Egy biztos, ilyenkor már sokan lelkünkben érezzük a tavasz közeledtét, és nem csak lélekben készülünk a melengető tavaszi napsugarakra, hanem lakásunkba, otthonunkba is szeretnénk becsempészni a közeledő évszak hangulatát, színeit.

Mai cikkünkben bemutatunk néhány ötletet, hogyan varázsolhatod otthonodba a közeledő tavasz hangulatát. Ehhez nem lesz másra szükséged, csak néhány dekorációs alapanyagra és tavaszi dekorációs kellékekre, melyek segítségével otthonod az évszak igazi előhírnöke lehet.

Varázsolj friss hangulatot otthonodba

Tavaszi dekoráció készítésével már lélekben is hangolódhatsz a közeledő időszakra, és otthonodba is nagyon könnyen becsempészheted a természet szépségét. Az élénk, jellemzően sötét színeket használó karácsonyi dekorációt lassan ideje lecserélni a könnyedebb, tavaszi hangulatot idéző pasztell és vidám színekre.

Szerencsére számtalan dekorációs alapanyag és dekorációs kellék áll rendelkezésünkre, hogy otthonunkat csodás köntösbe öltöztessük. Használhatunk koszorúalapot, fafigurákat, dekorterméseket, filcformákat. A dekorációs kellékek segítségével készíthetünk ajtódíszt, asztali díszt, ablakdekorációt vagy éppen fali dekorációt.

Egy tavaszi hangulatot idéző ajtódísz a bejárati ajtón, a tavasz színeiben pompázó asztaldísz a nappalinkban vagy az étkezőnkben és máris igazi tavaszi dekorációt varázsoltunk otthonunkba. Az alkotásnak már csak a képzeletünk szab határt!

Kopogtatók, ajtódíszek, asztali díszek

Már minimális kézügyességgel is csodaszép dolgokat alkothatsz, amely otthonod méltó dísze lesz. Az alkotási folyamatba a gyerekeket is nyugodtan be lehet vonni, hiszen ők is élvezik a kreatív tevékenységeket, amely közös családi programnak is tökéletes választás.

A kreatív alkotáshoz minden szükséges alapanyagot és kelléket kényelmesen be tudsz szerezni nem csak személyesen, hanem online webáruházból is. Az online vásárlás legnagyobb előnye, hogy házhoz szállítják a megrendelt termékeket és megadott összeghatár felett ingyenes szállítást biztosítanak.

Ajtódíszek, kopogtatók, asztaldíszek készítéséhez vásárolhatsz faszeletet, szalma- vagy hungarocellkoszorút, melyre ragasztópisztoly segítségével rögzítheted a különböző díszítőelemeket. A díszítőelemek kiválasztásában csak a képzeleted szab határt. Választhatsz különféle terméscsomagokat, vidám tavaszi színeket idéző terméseket, fából vagy műanyagból készült gombákat, különböző fafeliratokat vagy éppen színes fafigurákat, filcfigurákat is.