Segítség – magyarul

Veres Márton, a platform létrehozását kezdeményező Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) elnöke elmondta: a határon túli területeken a magyar nyelvű egészségügyi, mentálhigiénés és gyógypedagógiai ellátásnak nincs egységes, kereshető online adatbázisa, pedig egy ilyen rendszer különösen fontos lenne a más nyelvű környezetben élők számára.

Az adatbázis három fontos funkciója között említette, hogy regisztrált szakemberekre lehet keresni, fel lehet venni velük a kapcsolatot, a szakemberek egymással is tarthatnak kapcsolatot, valamint egy adott szakterület hallgatói, fiatal szakemberei szakmai gyakorlati helyet is kereshetnek a szülőföldjükön. A honlap tesztüzeme tavaly novemberben indult, február elejéig 200 páciens és szakember között 1200 interakciót jegyeztek – ismertette a MIK elnöke, aki arra biztatta a külhoni magyar egészségügyi szakembereket és pácienseket, hogy minél nagyobb számban regisztráljanak a felületen.

Veres Márton beszámolt arról is, hogy a kezdeményezést jelölték a legkiválóbb magyar kreatív teljesítményeket díjazó Highlights of Hungary megmérettetésre. Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) innovációért felelős helyettes államtitkára társadalmi innovációnak nevezte a kezdeményezést, amely „online piacteret” hozott létre, egyúttal egy fontos problémára is választ adott. Grezsa István, a magyar Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztosa a nemzetpolitikai célok szempontjából méltatta a kezdeményezést. A kárpátaljai magyarságra kitérve arról beszélt, hogy jelenleg ez a 150 ezres közösség a legveszélyeztetettebb magyar kisebbség. Kirívó példának nevezte, hogy milyen egészségügyi, közegészségügyi és szociális nyomorúság veszi körül a kárpátaljai magyarságot. A segitseg.ma program lehetőséget nyúlt az egészségügyi ellátáshoz, tanácsadáshoz és programokhoz való, anyanyelven történő hozzáféréshez, ami nélkülözhetetlen a tíz éve indult nemzetegyesítés megvalósításához is – mutatott rá Grezsa István. Erdélyből a program partnere az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetsége (facebook.com/rezidensszovetseg).