Hazatérő gelenceiek

Fejér Imrét 2020. november 2-án választották meg a nagyközség alpolgármesterének. A közösség bizalmát az is igazolja, hogy nem csak a tizenegy RMDSZ-es önkormányzati képviselő, hanem a négy ellenzéki is rá adta szavazatát. Az alpolgármester 1978-ban született, Illyés Botond polgármesterrel egyidős. Nős, két gyermek édesapja. Eddig elég sok mindenben kipróbálta már magát, asztalos szeretett volna lenni, de élete úgy alakult, hogy könyvelési szakot végzett Kézdivásárhelyen, ám nem szerette azt a szakmát. 2002-ben Németországba került, ahol mezőgazdaságban dolgozott, közben sajtkészítést tanult és azzal foglalkozik szabad idejében ma is. 2014-ben döntött úgy, hogy végleg hazaköltözik szülőföldjére, és itthon próbál boldogulni. Hazatérése után 2020-ig nemzetközi fuvarszervezőként dolgozott három felső-háromszéki cégnél.

Megválasztása előtt nem volt önkormányzati képviselő, Ilyés Botond felkérésére vállalta el a tisztséget és az azzal járó munkát. Többek között az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek tisztázását irányítja, mint kiderült, a községnek jelentős birtoka van, amire eddig a területek használói semmi bért sem fizettek. „Egy alpolgármester feladata a terepen való mozgás, legyen szó akár közvilágítási hibák elhárításáról, vízvezetésről vagy egyébről. Nem rosszindulatúan mondom, de ha nem követi valaki a munkálatot, akkor az eredmény sajnos nem az lesz, amit elvártunk” – mondta.

Tamás István a községháza legfiatalabb alkalmazottja. 1993-ban született Kézdivásárhelyen, de gelenceinek vallja magát. 2012-ben érettségizett a Nagy Mózes Elméleti Líceumban, két évig idénymunkásként Dániában dolgozott, majd eldöntötte, tovább akar tanulni. A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem bank és pénzügy szakára iratkozott be, ahol három évig tanult. Egyetem után az Egyesült Királyságba költözött, ahol másfél évig dolgozott. Eldöntötte, hazatér szülőfalujába, és itthon próbálja gyümölcsöztetni külföldön szerzett tapasztalatait. Itthon a csernátoni AgroWest cégnél kezdett el dolgozni értékesítőként és reklámosként, ahol nagyon sokat tanult és szakmai téren is fejlődött. Hazatelepedése után csatlakozott a gelencei ifjúsági szervezethez, önkéntes munkára jelentkezett. Részt vett az RMDSZ választási kampányában, rá bízták az érdekvédelmi szervezet online megjelenítését a közösségi oldalakon. Meglátása szerint a Gelencét vezető új csapat nyitott a lakosság, az újítások és a fejlődés felé. Úgy látja, a külhoni életet meg kell tapasztalni, anyagilag sokkal kecsegtetőbb lehetőség az, mint az itthoni, de haza kell onnan jönni. Őt a magas fizetésen kívül semmi nem motiválta a kint maradásra, honvágya nem volt, de nem érezte otthon magát abban a környezetben, szerinte az élet itthon sokkal jobb, mint külföldön. „Ha az ember egy kicsit jobban odafigyel, itthon is meg tudja teremteni magának ugyanazt az életszínvonalat, mint külföldön, vagy annál még jobbat is” – nyilatkozta a polgármester tanácsadója.