A 35 éves Szilveszter Szabolcs környezetmérnök, az energetikai tudományok doktora, valamint egy mérnöki tanácsadó cég tulajdonosa. Immár három hónapja tölti be Kézdivásárhely alpolgármesteri tisztségét, beszélgetésünk során arra kértük, mutatkozzon be és számoljon be eddigi tapasztalatairól, céljairól is kérdeztük.

Szilveszter Szabolcs környezetmérnöki diplomáját a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karának biomérnöki tanszékén szerezte 2008-ban, a Bukaresti Műszaki Egyetem hidraulika és környezetmérnöki intézetében pedig biológiai szennyvíztisztítás témakörben szerzett doktori címet 2011-ben. 2014-től egyetemi adjunktus a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karának biomérnöki tanszékén, ahol környezettechnológiai tárgyakat oktat, emellett az Erasmus+ program keretében tanított Budapesten és Veszprémben, valamint 2018-ban vendégoktató volt a Dél-Afrikai Köztársaságban a Fokvárosi Műszaki Egyetemen. Az ecuadori tanügyminisztérium Prometeo-ösztöndíjasaként egy évig Ecuadorban vízgazdálkodás területén végzett kutatást, valamint tanított a helyi egyetemen. 2016–2020 között az RMDSZ önkormányzati képviselője volt, a múlt év november 12-e óta pedig a céhes város alpolgármestere.

Elsősorban a városgazdálkodással kapcsolatos problémákért felel, és elvégez bármilyen olyan feladatot, amivel a polgármester felruházza. Az alpolgármesteri kabinet új munkatársa Gyergyai Bettina tanácsadó.

Az alpolgármester beszélgetésünk elején leszögezte: tisztségét még kóstolgatja, kezdi látni, hogyan működik a hivatal, és úgy véli, két év múlva joggal kérhetik számon őt a választópolgárok, de addig is fogadja a kritikákat és a jó tanácsokat. „A polgármesteri hivatal a lakosságért van, és nem fordítva” – vélekedik. A választási kampányban fő vállalása a város vízhálózatával kapcsolatos problémák megoldása volt, és most is úgy látja, hogy még sok a tennivaló, amit csak közös munkával lehet rendezni.

„A kampány fő és kikerülhetetlen témáját a vízhálózattal kapcsolatos gondok megoldása képezte. Ez nem maradhat üres beszéd szintjén, lépni kell. Sajnos, azt látom, hogy továbbra is vannak hiányosságok, de ezeket nem a városházán kell keresni, hanem a szolgáltató hibás menedzsmentjében, hozzáállásában és foghíjas kommunikációjában. Az embereknek teljes mértékben igazuk van, nem magyarázták el tisztességesen nekik, hogy mi a gond, mi a lehetséges megoldás. Amikor 12 esztendővel ezelőtt a nagy európai uniós beruházás történt, akkor sem hozták tudomásukra, hogy a pénz nagy részét a szennyvízhálózat felújítására költötték, és csak kisebb része ment a vízhálózatra, nem az utóbbi cseréjére fektették a fő hangsúlyt. Mindemellett ott tartunk, hogy az önkormányzat 350 ezer lejt adott a Csernátoni úton zajló vezetékcserére, de még csak a munkálat felét végezték el, mert hetekbe telt a papírok aláírása. Ezeken kell sürgősen változtatni” – magyarázta a szakember. Szerinte a Csernátoni út vezetékcseréjével a problémák egy része megoldódik, de lesznek még vízelzárások és csőtörések.

Az alpolgármestertől a két víztorony állapotáról és szerepéről, lehetséges sorsáról is érdeklődtünk annak tükrében is, hogy az Erdélyi Magyar Szövetség polgármesterjelöltje a kampányban azt ígérte, megválasztása esetén újra beüzemeli azokat. „Ez is egy kommunikációs probléma, nem volt szakszerűen bemutatva, hogy mi a helyzet a víztornyokkal. Az építmények már húsz évvel ezelőtt is csak a puffertartály szerepét töltötték be. Magyarán, a csapvizet akkor is szivattyúk szolgáltatták. A mostani tartályok azért jobbak, mert a víz pihenési ideje rövid, így normális működés esetén tiszta bennük az ivóvíz. A víztornyok visszaüzemeléséről a helyzet ismeretének híján felelőtlenség nyilatkozni, azok nem tudják betölteni eredeti szerepüket. A jövőjük kapcsán is van elképzelés. Nyugaton például a hasonló építményeket lefestik, dekorálják, és turisztikai látványosságként szolgálnak, mert egy mérnöki bravúrt képviselnek. Látogathatóvá kell tenni őket, bekapcsolni például a város látványosságai közé. Hamarosan bemutatjuk az állapotukat is, hogy a lakosság is tisztább képet kapjon. Lebontásuktól el kell tekinteni” – hangsúlyozta az alpolgármester.