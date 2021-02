Több mint hatvanezer lej bírságot rótt ki január folyamán a Kovászna Megyei Környezetvédelmi Őrség – tájékoztatott az intézmény. Összesen hat pénzbüntetéssel sújtható szabálysértést jegyeztek, főképp a hulladékok kezelése terén. A hatóság ellenőrei 2020 folyamán is sokszor bírságoltak, sőt, bűnvádi feljelentésre is volt példa.

A januári tevékenységi beszámoló szerint a felügyelők 12 ellenőrzést végeztek elsősorban kereskedelmi társaságoknál. Két alkalommal lakossági bejelentés nyomán szálltak ki, másik két alkalommal pedig hivatalból léptek fel, a többi esetben betervezett ellenőrzésről volt szó.

A vizsgálódások során hét szabálysértést tapasztaltak, ebből két esetben csak megrótták az elkövetőket, míg öt esetben bírságoltak, egy kereskedelmi társaságnak pedig időszakosan bevonták a környezetvédelmi engedélyét. A rendellenességek között leggya­koribb a környezetvédelmi engedélyekkel kapcsolatos, a kihágások között pedig a hulladékok hátrahagyása, égetése. A felügyelőség közlése szerint elsőbbséget élveznek a lakossági bejelentés alapján vagy hivatalból indított ellenőrzések.

A hatóság Facebook-oldalán több esetről is beszámolnak. Januárban egy autóbontással foglalkozó vállalatnál gumiabroncsok égetése közben értek tetten több személyt. A cégre a lehetséges legmagasabb bírságot – 15 ezer lejt – szabták ki. A múlt év őszén és a tél elején ugyanakkor több alkalommal is hulladékégetésen kaptak embereket a megye több részén. Egy másik visszatérő jelenség az ócskavas- és a bontótelepek környezetvédelmi engedélyének hiánya. Az elmúlt hónapokban három ilyen esettel is találkoztak, jelentős – 10 és 30 ezer lej közötti – bírságokat róttak ki, mások mellett egy, a bodzafordulói vasútállomás közelében vagonbontással foglalkozó társaságra.

A múlt évben a hatóság közel 350 ellenőrzést végzett, 74 szabálytalanságot azonosítottak, pénzbírságot közel hatvan esetben szabtak ki. A Facebookon közzétett adatok szerint a pénzbüntetések összértéke (950 ezer lej) szinte kétszer annyi, mint az egy évvel korábbi, amikor 530 ezer lejre bírságoltak. 2020 folyamán nyolc vállalat engedélyét is bevonták időszakosan, illetve egy bűnvádi feljelentést is tettek.