Új elemi iskola épül Kiskászonban

A régi, teljesen használhatatlanná vált épületet most bontják. Az iskolaépületet a kézdiszentléleki Porondon lebontott római katolikus felekezeti iskola és művelődési otthon faanyagából építették fel, az óvodásoknak és kisiskolásoknak a félig kész templom végében elkészült közösségi házban találtak helyet. Balogh Tibor polgármester elmondása szerint a 2008–2009-es tanévben a kiskászoni elemi iskola ablakai már olyan állapotban voltak, hogy ki kellett cserélni azok egy részét, és akkor jöttek rá arra, hogy nincs értelme tovább javítani az ingatlant. Pályázatot nyújtottak be tehát egy új iskola építésére. Csakhogy mire a kormánnyal aláírták a finanszírozási szerződést, a munkabérek az építkezésben megemelkedtek, ezért a különbözetet és az önrészt – 460 ezer lejt – a helyi költségvetésből kell kipótolniuk. A közelmúltban a kivitelezési szerződést is aláírták az árverést megnyerő céggel. Amint az időjárás megengedi, a községháza munkatársai folytatják a régi épület bontását, majd elkezdődik az új, két tantermes, korszerű illemhellyel ellátott iskola felépítése, ahová egy nagyobb termet, külön illemhelyet terveznek, valamint egy konyhát, hogy kisebb rendezvényeket is meg lehessen ott tartani.