„Azt korábban eldöntöttem, hogy ez lesz az utolsó szezonom játékosként. Biztos, furcsa lesz végleg abbahagyni a játékot, de mindennek eljön az ideje. Nagyon sokat köszönhetek az ETO-nak. Voltak komoly kérőim, de én soha sem tudtam elképzelni, hogy máshol játsszam” – idézte a győriek honlapja a 37 éves klasszist. Hozzátette, az, hogy a Bartha Csaba elnök vezette klub számít rá a pályán kívül, egybecsengett az elképzeléseivel.

A sztárjátékos megjegyezte, a mostani szezonban már belekóstolhatott egy picit új szerepkörébe, hiszen játékosként és edzőként is számolnak vele. Görbicz július 1-jén kezdi meg munkáját sportigazgatóként.

„Ez egy új feladat lesz számomra, de nem ijedek meg a kihívásoktól, és nagyon örülök, hogy továbbra is a Győri Audi ETO KC csapatáért dolgozhatom, még akkor is, ha ez már nem elsősorban a gólszerzésben teljesedik ki. Természetesen most még az idei szezon feladataira koncentrálok, hiszen minden fronton győzni szeretnénk a lányokkal” – mondta Görbicz Anita.

Bartha Csaba a modern kézilabdázás legendájának nevezte a 37 éves sportolót, aki rengeteg játékos példaképe, akinek játékán generációk nőttek fel, s aki mindemellett a klubhűség megtestesítője, egyértelműen nagybetűs sportoló Győrben.

„Anita pályája egyedülálló, és nagyon bízom benne, hogy idén is közösen tudunk még újabb sikereket elérni. Természetesen felkészültünk arra is, hogy egyszer eljön majd a nap, amikor nem ő viseli a csapatkapitányi karszalagot, és már nem lép többet játékosként pályára. Egy másodpercig sem volt kérdés, hogy Anita a kézilabdapálya után karrierjét a klubban folytatja” – mondta az elnök.

A 37 éves Görbicz játékosként csak a győri klubban szerepelt, 13 alkalommal nyert a csapattal magyar bajnokságot, 14-szer Magyar Kupát, öt alkalommal nyerte meg csapatával a Bajnokok Ligáját, hatszor választották az év magyar kézilabdázónőjének, a válogatottal 2003-ban ezüst-, két évvel később bronzérmes lett a világbajnokságon, 2005-ben pedig megválasztották a világ legjobb kézilabdázónőjének.