Nicolae Dobrin Stadionban fagypont alatti hőmérséklet mellett a kőkeményre fagyott, egyenetlen pálya nehezítette a labdarúgók életét, így a mérkőzés színvonala is alacsony volt. A körülmények ellenére a házigazdák jobban kezdték a találkozót, már a 4. percben megszerezhették volna a vezetést, Cephas Malele meglódult a jobb oldalon, betört a tizenhatos területre, azonban közeli lövését Niczuly Roland bravúrral védte. A Sepsi OSK mezőnyfölényben játszott, viszont az elképzelés nélküli támadójátéka miatt a 22. percig egyszer sem veszélyeztetett. Ekkor Eder González szögletét Alexandru Greab kapus hárította, a kipattanót pedig a figyelmetlen védők között Rachid Bouhenna a bal alsóba gurította (0–1). A hátrányba kerülő újonc a folytatásban többet kezdeményezett, de a vendégek jól záró védelme miatt eredménytelen volt, majd a 40. percben Niczuly akadályozta meg az egyenlítés lehetőségét, ugyanis szögletre mentette Antun Palić 25 méterről leadott lövését.

Szünet után is a hazaiak bizonyultak veszélyesebbnek, a háromszéki csapat kézdivásárhelyi születésű kapusa újabb bravúros védést mutatott be Palić földön megpattanó próbálkozásánál. Az 59. percben már Niczuly is tehetetlen volt, a 19 éves Cristian Dumitru kapásból védhetetlenül a bal felső sarokba bombázott Nicolae Mușat előkészítését követően (1–1). Az FC Argeș nem sokkal később újabb gólt szerezhetett volna, azonban a csereként beállt Alexandru Maes helyzetét Niczuly menteni tudta. A Leo Grozavu irányította labdarúgók továbbra is nehezen építkeztek, a támadójáték egyáltalán nem működött, viszont a hajrában ennek ellenére megszerezhették volna a győzelmet. A 86. percben Csiszer Balázs kiváló beívelése után két védő szórításában Pavol Šafranko közelről a kapu fölé fejelt, így a székelyföldi csapatnak meg kellett elégednie az újabb döntetlennel, amely az idényben a tizenkettedik volt.

1. Liga, alapszakasz, 21. forduló: FC Argeș–Sepsi OSK 1–1 (0–1).

Pitești, Nicolae Dobrin Stadion. Vezette: Adrian Viorel Cojocaru (Galac). Argeș: Greab – Tofan, Turdă, Marić, Mușat – Meza Colli, Șerban – ­Drăghici (Maes, 66.), Palić, Dumitru – Malele. Vezetőedző: Mihai Ianovschi. Sepsi OSK: Niczuly – Ștefănescu, Mitrea, Bouhenna, Csiszer – Vașvari (Purece, 36.), Ňinaj, Deligiannidisz (Golofca, 74.) – González (Achahbar, 60.), Fülöp L. (Aganović, 46.), Šafranko. Vezetőedző: Leo Grozavu. Gólszerzők: Dumitru (59.), illetve Bouhenna (22.). Sárga lap: Șerban (78.)., illetve Aganović (80.), Achahbar (84.).

A 24. forduló programja: * péntek: FC Voluntari–FC Argeș (17.30 óra), Craiova–FC Hermannstadt (20.30 óra) * szombat: Sepsi OSK–Academica Clinceni (17 óra), FCSB–Chindia Târgoviște (20 óra) * vasárnap: Medgyesi Gázmetán–Kolozsvári CFR (18 óra), Astra Giurgiu–FC Dinamo (20.30 óra) * hétfő: Aradi UTA–FC Botoșani (17.30 óra), FC Viitorul–Jászvásári Poli (20.30 óra).