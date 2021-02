Eltörölték a törvényhozók különnyugdíját

A tavaly decemberi parlamenti választási kampány központi témájává vált a katonáknak, rendőröknek, titkosszolgálati ügynököknek, bíráknak, ügyészeknek, pilótáknak, diplomatáknak, pénzügyőröknek és törvényhozóknak járó – az átlagos öregségi járandóság többszörösére rúgó – speciális állami járandóságok ügye. Eltörlésükre három politikai alakulat is benyújtott tervezetet, tegnapi együttes ülésén a parlament szakbizottsága a Szociáldemokrata Pártét (SZDP) véleményezte kedvezően, az USR-PLUS Szövetség és a Nemzeti Liberális Párt (NLP) tervezetért elutasították. Az SZDP tervezetét módosításokkal fogadta el a parlament.

Az RMDSZ törvényhozói jelen voltak a teremben, de nem szavaztak. „Olcsó populizmus és demagógia, szemfényvesztés, ahogyan a román politikai pártok ma eltörlik a képviselők és szenátorok speciális nyugdíját. Az RMDSZ továbbra is azt szorgalmazza, hogy Romániában minden kategória esetében el kell törölni ezt a juttatást” – fogalmazott a szövetség szenátusi frakcióvezetője, Turos Loránd. Hozzátette, az RMDSZ kizárólag a hozzájárulásos nyugdíjrendszert tudja támogatni, ehhez azonban arra van szükség, hogy a törvény betűje mindenkire egyformán vonatkozzon. „A parlamenti képviselők és szenátorok szolgálati nyugdíja 1,38 százaléka a speciális nyugdíjak összességéből, ennek 74,09 százalékát a bírák és ügyészek különnyugdíja teszi ki. Mindemellett vannak olyan helyzetek, amikor a speciális nyugdíj mellett fizetéshez is jutnak, sok esetben az államtól. Így eljutnak a havi 70 ezer lej nyugdíjig. Az RMDSZ nem tudja támogatni ezt az igazságtalan rendszert. Következetesen, ahogyan az elmúlt mandátumban is, most is azt kérjük, hogy teljesen töröljék a speciális nyugdíjakat minden kategória esetében, hiszen az államkasszára nem csak a parlamenti képviselők és szenátorok szolgálati nyugdíja jelent terhet” – mutatott rá Turos Loránd.

Felszólalásaikban a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az NLP elnöke is kilátásba helyezte, a következőkben a többi kategóriák különnyugdíjának eltörlését is kezdeményezni fogják, az SZDP elnöke pedig felkérte a kormánykoalíció tagjait, csütörtökön fogadjanak el egy sürgősségi kormányrendeletet a többi különnyugdíj megszüntetéséről, hogy „vigyék végig az igazságtevést”.

A parlament tavaly már megszavazta egyszer az összes különnyugdíj eltörlését, de a jogszabály elbukta a normakontrollt. Ezt követően úgy próbálták megkerülni a szerzett jogok eltörlését tiltó alkotmányos elvet, hogy a luxusnyugdíjak megszüntetése helyett 85 százalékos adót akartak kivetni a járandóságok 7000 lejt meghaladó részére, de decemberben ennek kihirdetését is megakadályozta az alkotmánybíróság. A Hotnews.ro hírportál szerint az alkotmánybíróság várhatóan most is megmenti a törvényhozók különnyugdíját, ugyanis a tegnap megszavazott jogszabály a lap szerint visszamenőleges hatályú, amennyiben felfüggeszti a már korábban megítélt parlamenti nyugdíj-kiegészítések kifizetését.

Ludovic Orban viszont úgy véli, „minden szempontból alkotmányos” a parlamenti képviselők különnyugdíját eltörlő törvénytervezet. A képviselőház elnöke azt mondta: „ahogyan egy parlamenti többség betehette ezt a jogot a képviselők és szenátorok jogállását szabályozó törvénybe, éppen úgy jogában áll a parlamentnek kivenni onnan azt”.